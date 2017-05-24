Рассчитываем на развитие движения котировок Brent в направлении 56-56,5 - Промсвязьбанк

"Нефть вчера сумела выйти выше 54 долларов/баррель при поддержке улучшившихся настроений на мировых рынках и крепнущей уверенности в продлении соглашения по ограничению добычи еще на 9 месяцев по итогам саммита ОПЕК, который состоится завтра. Американский институт нефти (API) ночью сообщил, что, по его оценке, запасы сырой нефти на прошлой неделе сократились на 1,5 млн барр., чуть меньше, чем ожидалось, бензина и дистиллятов (-3,2 и 1,9 млн барр. соответственно), напротив, сильнее, чем ожидалось. Мы оцениваем цифры API как умеренно позитивные и ждем, что сегодняшние данные Минэнерго США окажутся схожими. Рассчитываем на развитие движения котировок Brent в направлении максимумов апреля (район 56-56,5 долларов)", - отмечает специалист Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.