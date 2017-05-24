Локальные инвесторы больше сосредоточены на первичном рынке корпоративных бумаг, чем на рынке госдолга - Росбанк

"Во вторник рынок ОФЗ провел еще одну сессию с низкой волатильностью: кривая ОФЗ завершила торговый день на уровне понедельника. По-видимому, иностранные инвесторы остаются сконцентрированными на предстоящей встрече ОПЕК+ в четверг, а локальные инвесторы больше сосредоточены на первичном рынке корпоративных бумаг, чем на рынке госдолга. Сегодня Минфин на первом аукционе предложит 9-летний выпуск ОФЗ-ПД 26219. Благодаря наличию спроса на «исторический бенчмарк» – 10-летнюю 26207 – спред 26219/26207, который еще неделю назад составлял 9 бп, вчера расширился до 18 бп. Мы предполагаем, что в отдаленной перспективе спред между выпусками будет сокращаться к уровням ноября 2016 года (около 0 бп) по мере увеличения ликвидности бумаги 26219, максимальный объем которой теперь составляет 350 млрд руб. Сегодня мы ожидаем размещения 26219 по доходности отсечения 7.66%, без значимой премии ко вторичному рынку. На втором аукционе Минфин неожиданно предложил 2-летнюю ОФЗ-ПК 24019. Все размещения ОФЗ-ПК в этом году ранее проходили с существенным дисконтом по цене к уровню вторичного рынка. Исключением стал выпуск 24019, который был размещен в апреле вблизи вторичного рынка (-4 бп по цене). Тем не менее, низкий спрос на выпуски ОФЗ-ПК, по сравнению с ОФЗ-ПД, при наличии одновременного желания Министерства провести размещение в полном заявленном объеме, может позволить инвесторам купить бумагу на уровне до 102.35% по цене отсечения (дисконт 15 бп)", - отмечают специалисты Росбанка.