Индекс РТС сегодня может вырасти на 0,5-1% - Алор Брокер

"Нефтяные котировки в среду утром продолжили среднесрочный рост, после небольшой коррекции вниз во вторник, Brent дорожает на 0,28%, преодолев отметку 54 доллара за баррель. Американские и европейские фондовые индексы также устремились вверх, индекс Dow 30 поднялся на 0,21%, немецкий DAX вырос на 0,31% на фоне хороших статданных по еврозоне. Зафиксирован рост производственной активности в Германии до максимального уровня за шесть лет, а во Франции увеличение деловой активности. Однако настораживает положение Китая, рейтинговое агентство Moody's снизило долгосрочный кредитный рейтинг Китая из-за замедления темпов экономического роста при продолжающемся увеличении госдолга. Российский фондовый рынок в таких условиях, вероятно, продолжит подниматься, индекс РТС сегодня может вырасти на 0,5-1%. Курсы доллара и евро упадут до 56 рублей и 62,7 рубля соответственно. На динамику торгов могут оказать влияние данные по продажам жилья на вторичном рынке (выходят в 17:00 мск) и запасам нефти в США (17:30 мск), а также публикация протоколов ФРС (21:00 мск). Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги Аэрофлота, цены которых пробили локальные максимумы. Короткие позиции имеет смысл удерживать по акциям РусГидро, Транснефти, Мосбиржи, Газпрома и ФСК ЕЭС, они испытывают сильное давление со стороны «медведей»", - отмечает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов