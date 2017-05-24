Начало дня на российском рынке акций будет негативным - "Открытие Брокер"

"Начало дня на российском рынке акций будет негативным, поскольку Китай для России также является ключевым торговым партнёром. Вполне вероятно, что действия Moody’s были не единичным случаем. Вслед за этим могут последовать пересмотры оценок другими рейтинговыми агентствами. Соответственно, можно ждать роста давления на сырьевые товары, а через них и на российские ценные бумаги. Рубль может немного ослабнуть в начале дня, но главным тестом для него станут аукционы Минфина в объёме 45 млрд рублей", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.