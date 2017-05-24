Российские фондовые индексы могут попытаться продолжить рост - Промсвязьбанк

"Сегодня утром на мировых рынках сохраняется практически нейтральный внешний фон. Снижение кредитного рейтинга Китая агентством Moody’s впервые за 30 лет привело к падению фондового индекса Shanghai Composite до минимальных отметок за 7 лет, однако пока не повлияло на настроения трейдеров в других частях света. Цены на нефть поднялись к максимальным отметкам в середины апреля в надежде на продление пакта ОПЕК+. Таким образом, сегодня российские фондовые индексы могут попытаться продолжить рост, в том числе на фоне корпоративных событий (отчетности "Сбербанка" по МСФО за 3 мес.). Вместе с тем потенциал восстановления индекса ММВБ сегодня может быть ограниченным из-за наличия событийных рисков", - отмечают специалисты Промсвязьбанка.