У российского фондового рынка есть возможность продолжить восходящее движение - ИК "ФИНАМ"

"Сегодня у российского фондового рынка есть возможность продолжить восходящее движение, продемонстрированное днем ранее. Основным поводом к покупкам в наших акциях вновь выступит ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent поднялась в район $54,3 за баррель. Также "быков" поддержит рост площадок в США, где основные индексы по итогам вчерашних торгов прибавили порядка 0,2%. Сегодня утром фьючерсы на основные американские индексы снижаются в пределах 0,1%. Торги в Азии проходят разнонаправлено. В сложившихся условиях мы ожидаем, что индекс ММВБ в начале дня может подняться в район 1970 пунктов. В дальнейшем открытие торгов в Европе, скорее всего, приведет к некоторой коррекции в российских акциях. Во второй половине дня основным фактором для наших активов, который определит динамику нашего рынка в конце торгов, станет блок важной макроэкономической статистики из США – будут опубликованы данные по продажам домов на вторичном рынке, а также статистика по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США", - полагает аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.