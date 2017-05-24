Рубль продолжит укрепление к доллару и евро - ИК "ФИНАМ"

"На валютной секции Московской биржи на фоне роста цен на нефть мы ожидаем укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам, что заставит доллар сделать очередной шаг к годовым минимумам. Данные по запасам углеводородов от Минэнерго США, публикуемые вечером, окажут существенное влияние на рубль и определят закрытие торгов. Так, если снижение запасов превысит ожидания, уже сегодня доллар уйдет под отметку 56 рублей", - указывает аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.