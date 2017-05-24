Сегодня на фондовом рынке возможно сокращение активности покупателей - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов возможно сокращение активности покупателей из-за неожиданного снижения рейтинга Китая международным рейтинговым агентством Moody’s (с уровня “Aa3” до “A1”, прогноз стабильный). Рейтинговые действия в отношении КНР могут негативно сказаться на интересе инвесторов к долговым бумагам развивающихся экономик и (косвенно) на спросе на развивающихся рынках акций. Между тем внимание участников рынка могут привлечь и внутренние новости. Так, сегодня ожидается публикация "Сбербанком" отчетности по международным стандартам за первый квартал текущего года. На валютном рынке пока не наблюдается оснований для сильных движений, в начале торгов вероятно продолжение консолидации вблизи отметки 56,5 по паре доллар-рубль", - считает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.