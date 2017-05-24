Ожидания рынка нефти перегреты - eToro

После временного замешательства баррель Brent возобновил "бычий" ход, отвоевав отметку 54 и прибавив внутри дня почти 0,9%, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Неровная динамика актива сигнализирует о нарастающей нервозности трейдеров в преддверии саммита ОПЕК+ в Вене, который определит дальнейшую судьбу рынка "черного золота".

Саудовский министр нефти заявил, что пока все страны, с которыми велись предварительные переговоры, выразили готовность к продлению пакта на девять месяцев. Более того, Саудовской Аравии удалось склонить к участию Ирак, который ранее противился этой идее, высказываясь лишь за 6-месячную пролонгацию. Все это говорит о довольно оптимистичных перспективах, которые уже заложены рынком в текущую цену.

"Но нам известна позиция далеко не всех участников текущей сделки. И здесь таятся риски. Кроме того, игроки в последнее две недели слишком активно покупали нефть, основываясь на смелых прогнозах. Рынок рассчитывает не только на более длительный период продления соглашения, но и на более масштабное ограничение добычи. И если он этого не получит, то разочарование не заставит себя долго ждать. Накануне игроки уже "потренировались" в ликвидации "лонгов", однако просадка актива была непродолжительной и ограниченной, что свидетельствует о сохранении смелых ожиданий. Локально дальнейший подъем Brent способны поддержать данные из США. Накануне Американский институт нефти рапортовал о сокращении запасов на 1,5 млн баррелей, и если сегодняшний официальный отчет Минэнерго подтвердит падение объемов – как ожидается, на 2,5 млн баррелей – актив ускорит подъем в направлении уровня 55", - обращает внимание специалист eToro.