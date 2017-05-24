Утренние прогнозы: рост, вероятно, продолжится

В среду аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов на отечественном рынке акций. Индекс ММВБ может подняться к 1970 пунктам.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1960-1965 пунктов по индексу ММВБ, предполагая в дальнейшем при улучшении внешнего фона увидеть попытку выхода его вверх из сложившейся зоны консолидации. Характерным признаком этой консолидации является сформировавшийся вчера на его графике "инсайдерский бар" с минимумами и максимумами внутри предыдущего "бара".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Отечественный фондовый рынок начнет торги среды, вероятно, незначительным изменением котировок. Ухудшившийся внешний фон будет компенсирован растущими ценами на нефть. В настоящий момент индекс ММВБ находится ближе к нижней границе локальных “боковиков”, что, по нашему мнению, обуславливает преимущественно покупки".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Сегодня российские фондовые индексы могут попытаться продолжить рост, в том числе на фоне корпоративных событий (отчетности "Сбербанка" по МСФО за 3 мес.). Вместе с тем потенциал восстановления индекса ММВБ сегодня может быть ограниченным из-за наличия событийных рисков".

ИК "ФИНАМ" (Богдан Зварич): "Сегодня у российского фондового рынка есть возможность продолжить восходящее движение, продемонстрированное днем ранее. Основным поводом к покупкам в наших акциях вновь выступит ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent поднялась в район $54,3 за баррель. Также "быков" поддержит рост площадок в США, где основные индексы по итогам вчерашних торгов прибавили порядка 0,2%. Сегодня утром фьючерсы на основные американские индексы снижаются в пределах 0,1%. Торги в Азии проходят разнонаправлено. В сложившихся условиях мы ожидаем, что индекс ММВБ в начале дня может подняться в район 1970 пунктов. В дальнейшем открытие торгов в Европе, скорее всего, приведет к некоторой коррекции в российских акциях".