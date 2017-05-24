На рынке рублевых корпоративных бондов в среду не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 24 мая. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы во вторник вновь показали положительную динамику. В результате Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 завершили "в плюсе" четвертые торги подряд. Это самый длительный период беспрерывного роста с февраля. Американский рынок акций в последние месяцы демонстрирует устойчивость к опасениям, что политическая нестабильность в Вашингтоне может подтолкнуть администрацию президента США Дональда Трампа к тому, чтобы отложить такие важные изменения, как налоговая реформа. Как полагают инвесторы и аналитики, сильный сезон корпоративных отчетностей и в целом стабильная ситуация в экономике страны помогают основным индексам оставаться на подъеме.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в основном, демонстрируют подъем в ходе торгов в среду. Китайский рынок упал до минимума за семь месяцев после того, как международное рейтинговое агентство Moody's снизило долгосрочный кредитный рейтинг Китая впервые за 30 лет. Снижение индексов Shanghai Composite и Shenzhen Composite превышало 1%, однако затем они начали корректироваться вверх. Кроме того, индексный провайдер MSCI Inc. заявил, что у КНР есть "много проблем", которые необходимо решить перед тем, как акции китайских компаний могут быть включены в расчет глобальных фондовых индексов.

На этом фоне сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка опустился на 0,1%. Тем не менее, японский индекс Nikkei вырос на 0,72%, австралийский индикатор S&P/ASX 200 - на 0,09%, южнокорейский Kospi - на 0,2%. Китайский же индекс Shanghai Composite к 8:12 МСК опустился на 0,53%, гонконгский Hang Seng - на 0,09%.

Moody's ухудшило долгосрочный кредитный рейтинг КНР до "A1" с "Aa3" из-за опасений ухудшения финансового положения страны в условиях замедления темпов экономического роста при продолжающемся увеличении госдолга. Прогноз рейтинга изменен на "стабильный" с "негативного". По мнению агентства, хотя продолжающиеся реформы, скорее всего, приведут к трансформации экономики и финансовой системы Китая, они вряд ли предотвратят дальнейший существенный рост долгов в экономике, сопровождаемый увеличением обязательств правительства. Аналитики Moody's считают, что уровень госдолга страны достигнет 40% ВВП к 2018 году и приблизится к 45% к концу десятилетия.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок в ходе азиатских торгов в среду слабо повышаются в ожидании итогов заседания стран-членов ОПЕК и других крупных нефтепроизводителей. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 0,2% - до $54,26 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена выросла на 0,52%, завершив торги на уровне $54,15 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи утром в среду повысились на 0,17% - до $51,56 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на 0,66% и закончила день на уровне $51,47 за баррель.

По данным Американского института нефти (API), ее запасы в США на прошлой неделе упали на 1,5 млн баррелей. Кроме того, на 3,2 млн баррелей сократились резервы бензина. Официальные данные министерство энергетики опубликует в среду в 17:30 МСК. Опрошенные S&P Global Platts аналитики прогнозируют уменьшение запасов нефти на 2,8 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник немного снизилась по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 19,6 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,38 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 мая вырос на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,54 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,08%, поднявшись до 510,10 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК БО-08" (+0,64%), "Роснефть-05" (+0,47%) и "Бинбанк БО-05" (+0,43%), а в лидерах снижения - "Ростелеком-18" (MOEX: RTKM) (-0,2%), "ИКС 5 Финанс БО-06" (-0,15%) и "Сбербанк БО-17" (-0,11%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Группа компаний "Самолет" завершило размещение облигаций серии БО-П01 объемом 2,5 млрд рублей. Заявки на 5-летние бонды принимал Совкомбанк 19 мая. Ставка 1-го купона была установлена в размере 12% годовых, к ней приравнены ставки 2-20-го купонов. Бумаги имеют квартальные купоны. По бумагам предусмотрено амортизационное погашение: по 25% от номинала компания погасит в дату выплат 8-го, 12-го, 16-го и 20-го купонов. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом до 5 млрд рублей. Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках бессрочной программы, составит до 10 лет.

Сбербанк (MOEX: SBER) установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-19 на 15 млрд рублей в размере 8,3% годовых. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Объявлена 4-летняя оферта. Сбор заявок на облигации прошел 23 мая. Техническое размещение бумаг запланировано на 30 мая.

ООО "Икс 5 финанс" (SPV- компания X5 Retail Group) 24 мая с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-02 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет 8,60-8,75% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3,5 года на уровне 8,79-8,94% годовых. Ставки 2-7 купонов приравниваются к ставке 1-го купона. По 15-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Техническое размещение запланировано на 26 мая.

Бинбанк (MOEX: MDMB) установил ставку 5-6-го купонов биржевых облигаций серий БО-10 - БО-13 в размере 11,75% годовых (58,59 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Банк в июне 2015 года разместил 6-летние облигации серий БО-10 - БО-13 объемом по 3 млрд рублей каждая. Ставка текущего купона - 14% годовых. Бонды имеют 12 полугодовых купонов. По выпускам предусмотрена оферта с исполнением 13 июня.

Транскапиталбанк установил ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-02 в размере 9% годовых (44,88 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Банк в июне 2013 года разместил 10-летние биржевые облигации серии БО-02 объемом 2 млрд рублей. Ставка текущего купона - 11,25% годовых. По бондам 9 июня предстоит оферта.

ООО "Обувьрус" (входит в группу компаний "Обувь России") 26 мая досрочно погасит облигации серий БО-04 и БО-05 объемом по 1 млрд рублей каждая. Облигации серии БО-04 были размещены в сентябре 2014 года. Ставка 1-8-го купона 5-летних облигаций установлена в размере 11,5% годовых, ставка 9-11-го купонов - 13,5% годовых. Эмитент разместил облигации серии БО-05 объемом 1 млрд рублей в сентябре 2015 года. Ставка 1-8-го купонов 5-летних облигаций установлена в размере 13,8% годовых.