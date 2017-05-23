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23 мая 2017 года 20:05

Рынок акций РФ во вторник поднялся к 1100п по РТС на фоне роста нефти и рубля, лидировал Мечел

Москва. 23 мая. Рынок акций РФ во вторник поднялся к 1100 пунктам по индексу РТС на фоне сильной нефти и укрепления рубля; в лидерах роста выступили бумаги металлургов во главе с "Мечелом", а также энергетики.

По итогам торгов индекс ММВБ вырос до 1960,16 пункта (+0,5%), индекс РТС - до 1096,83 пункта (+1,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,4%.

Доллар просел до 56,29 рубля (-0,36 рубля).

Лидировали в росте акции "Мечела" (+7,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,4%), "Мосбиржи" (+2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+3,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3,4% и +1,7% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,8%).

Подешевели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,9%).

Мировые рынки слабо отреагировали на теракт в Манчестере: золото и японская иена, которые традиционно считаются активами "тихой гавани", практически не изменились в цене. В понедельник вечером на стадионе "Манчестер Арена" произошли два взрыва, в результате которых погибли 22 человека и 59 пострадали. Взрывы произошли в толпе во время концерта американской певицы Арианы Гранде.

Нефть во вторник опускалась более чем на 1%, но к вечеру отыграла все потери и вышла в "плюс". Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК во вторник составила $53,95 за баррель (+0,2% и +0,5% накануне), июльская цена WTI - $51,24 за баррель (+0,2% и +0,9% в понедельник).

Министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в понедельник, что страны настроены на продление действующих сейчас ограничений на добычу нефти на девять месяцев (до 31 марта 2018 года). Это поможет производителям достичь цели по балансировке рынка и сокращению мировых запасов нефти до среднего уровня за пять лет, сказал он. По словам министра, решение планируется принять 25 мая в Вене, но уже все настроены на сделку, пишет The Wall Street Journal.

Помимо этого, трейдеры ждут очередных данных о запасах энергоносителей в США, которые будут опубликованы министерством энергетики в среду (ожидается сокращение резервов нефти на 2,8 млн баррелей, по прогнозам экспертов S&P Global Platts).

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, общий настрой на рынках вернулся в русло оптимизма, Европу поддержала сильная статистика в регионе, свидетельствующая об уверенном росте экономики Германии и позитивных сдвигах в экономике Франции. Европейские активы с учетом рисков сейчас выглядят привлекательнее активов США и Великобритании. Не обходят стороной инвесторы и активы развивающихся рынков.

Нефть Brent после коррекции вернулась к $54 за баррель перед ключевой встречей ОПЕК, на повестке которой стоит продление соглашения об ограничении добычи нефти еще на 9 месяцев. Аргументов для падения нефтяных котировок на текущий момент не наблюдается, тогда как рост ограничен существующими рисками.

Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Максим Воронов, новость о теракте в Манчестере не оказала существенного влияния на британский индекс FTSE 100, который к вечеру умеренно просел. Американские площадки начали торги с небольшого "плюса", продолжая восстановление после резкого снижения неделю назад.

В среду ожидается публикация квартальной отчетности по МСФО Сбербанка (MOEX: SBER) и "Газпром нефти" (MOEX: SIBN). Также будут опубликованы еженедельные данные по производству и запасам нефти в США, ежемесячные данные по продажам недвижимости на вторичном рынке жилья в США.

В целом можно ожидать положительной динамики акций как на международных площадках (Европа и США), так и на российском фондовом рынке, считает аналитик.

По словам аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций подрос на фоне улучшения прогнозов Moody's и Всемирного банка, но активность остается низкой из-за потери интереса к акциям перед застойным летним сезоном. Агентство Moody's повысило прогноз роста ВВП РФ в 2017 году до 1,5% с прежней оценки 1%. В 2018 году также ожидается рост на уровне 1,5%. Всемирный банк ожидает, что в 2017 году рост экономики РФ составит 1,3%, а в 2018-2019 годах ускорится до 1,4%. Локомотивом роста экономики станет внутреннее потребление, которое восстановится на фоне замедления инфляции и стабилизации ее в районе 4%.

Долговременное снижение в бумагах угольщиков сменилось на бурный рост, сделав их лидерами торгов, также отскок наблюдался в акциях энергетиков. У металлургов также есть надежды на активизацию жилищного и инфраструктурного строительства, а особенно на остановку укрепления рубля. "Газпром" (MOEX: GAZP) (+0,6%) также принял участие в росте, но назвать это разворотом пока сложно. Напротив, после нескольких дней вялых распродаж на рынке можно было ожидать технического отскока.

В Европе сводный индекс PMI еврозоны остался на 6-летнем максимуме: по предварительной оценке, в мае композитный индекс составил 56,8 пункта, как и в апреле. Индекс делового климата IFO Германии вырос до 114,6 пункта с 113 пунктов, превысив ожидания.

Рынок нефти нервно отреагировал на заявления министра нефти Кувейта Эссама аль-Марзука, который отметил, что не все члены соглашения ОПЕК+ готовы продлить его на девять месяцев. Однако он также озвучил вполне позитивные идеи о необходимости применения любых мер для восстановления баланса на рынке нефти, со всеми возможными вариантами предложений. Между тем, государственная статистика Индии показывает то, что добыча нефти в этой стране снизилась на 0,6% в апреле (до 2,94 млн тонн). Однако оперативное давление на котировки все же оказывает план Белого Дома США продать половину стратегического резерва нефти, начиная с октября 2018 года. Goldman Sachs прогнозирует, что после завершения действия соглашения об ограничении добычи ОПЕК+ в 2018 году на рынке вновь может сложиться ситуация избыточного предложения. Риски этого возникнут на фоне возвращения производства в РФ и Саудовской Аравии до максимального уровня.

Аналитик ГК "Инстафорекс" Игорь Ковалев отметил рост акций "АЛРОСА" на фоне известий о планах увеличения доли в проектах в Анголе. В частности, "АЛРОСА" и ангольская государственная компания Endiama обсуждают освоение нового алмазного месторождения Luaxe на смежной с месторождением Catoca территории, где российская компания имеет 32,8%.

Ограниченная активность российских инвесторов обусловлена отсутствием новых идей на рынке, а также выжидательной позицией в ожидании важных событий. В среду состоится выступление главы ЕЦБ Марио Драги, также будет опубликован протокол прошлого заседания ФРС США. В четверг страны ОПЕК+ примут решение по вопросу пролонгации пакта об ограничении добычи. Эти события зададут дальнейший тон зарубежным площадкам и помогут отечественным индексам определиться с более четким вектором движения.

Начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков полагает, что позитив после продления соглашения ОПЕК+ продлится не очень долго, так как пока запасы нефти все еще высоки, и это будет оказывать давление на цены. А ухудшение состояния платежного и торгового баланса, что традиционно для летнего сезона, дополнительно снизит курс рубля. Если сюда еще добавить уменьшение притока спекулятивного капитала, рост ставок против рубля и действия ЦБ РФ по стимулированию спроса на валюту со стороны банков, то шансов на рост у рубля нет. Уже к концу лета доллар стабильно будет выше 59-60 руб./$1, а стабилизироваться он должен в районе 61-63 руб./$1. Рост до 70 руб./$1 возможен в случае падения цен на нефть, но оно будет кратковременным, считает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в росте во вторник лидировали акции "Трансаэро" (MOEX: TAER) (+49,9%), АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (+30,8%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+12%), QIWI (MOEX: QIWI) (+5,2%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (+4,6%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+4,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+4,2%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+3,6%).

Подешевели бумаги ПАО "Единые техно системы" (MOEX: UTSY) (-17,5%), АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-12%), ПАО "Армада" (MOEX: ARMD) (-11,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (-3,4%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-3,3%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) () (-3,1%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 27,66 млрд рублей (из них 6,594 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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