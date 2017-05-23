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23 мая 2017 года 20:00

Рубль усилил рост к доллару и евро благодаря возобновлению повышения цен на нефть

Москва. 23 мая. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль растет к бивалютной корзине благодаря возобновлению повышения цен на нефть.

Курс доллара США составил 56,37 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 27 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,14 руб./EUR1, понизившись на 47,3 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 36,11 копейки, до 59,42 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил рост к доллару и евро на вечерних торгах вторника благодаря возобновлению повышения цен на нефть. Поддержку российской валюте отказывает также налоговый период, основные выплаты в рамках которого ожидаются на этой неделе, и операции carry trade.

Цены на нефть немного повышаются после снижения в первой половине торгов, так как инвесторы надеются на позитивное решение ОПЕК и не-ОПЕК об ограничениях нефтедобычи. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК повысилась на 0,17% - до $53,96 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,27% - до $51,27 за баррель.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик ГК "Финам" Тимур Нигматуллин, ситуация на внутреннем валютном рынке в значительной степени зависит от рынка энергоносителей, а также от операций carry trade. "Динамика торгов вторника по большей части продиктована вчерашним и отчасти продолжающимся сегодня ростом цен на нефть, а также ожиданием того, что влияние carry trade, то есть притока капитала на российский рынок, продолжится, что будет способствовать укреплению российской валюты. В целом же, ключевыми факторами, влияющим на динамику рубля, являются заявления представителей ОПЕК+ перед заседанием 25 мая о пролонгации и объемах сокращения нефтедобычи. Налоговый период, выплаты по внешнему долгу, словесные интервенции представителей российских властей также оказывают поддержку рублю, но эти факторы не являются ключевыми в текущей динамике нацвалюты", - считает Т.Нигматуллин.

"Итоги саммита ОПЕК будут определяющими для нефти и курса рубля во второй половине этой недели. В рыночные котировки уже заложено продление соглашения нефтедобывающими странами как минимум до марта 2018 года. Но многое будет зависеть от деталей (список участников и фактический объем добычи). На этом фоне ОПЕК+ очень важно не разочаровать рынок. Как и ранее, мы считаем, что стоимость Brent на уровне $50-55 за баррель в 2017 году является приемлемой для абсолютного большинства участников. Мы не исключаем возможности роста нефти выше $55 за баррель, что приведет к локальному укреплению рубля и тестированию годовых минимумов, но в базовом сценарии мы ожидаем ослабления курса рубля до 59-60 руб./$1 в летние месяцы. Локальную поддержку курсу может оказать уплата НДС, НДПИ и акцизов в этот четверг", - отмечают специалисты банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль укрепляется как к доллару, так и к евро, невзирая на отсутствие четких позитивных сигналов с рынка "черного золота". Локальную поддержку валюте оказывают налоговый период, позитивная внутренняя статистика, а также по-прежнему слабый доллар, который остается под давлением на международной арене. Внимание трейдеров постепенно переключается на завтрашний протокол заседания ФРС, который прольет свет на позицию регулятора в отношении перспектив дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики", - полагает главный аналитик компании "Global FX" Сергей Мельников.

"Во вторник рубль укреплялся в надежде на высокий спрос в связи с налоговым периодом. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3025 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 9,25%, недельная осталась на уровне 9,33%, а месячная - на уровне 9,43%. Наиболее крупные налоговые выплаты приходятся на четверг, когда компании выплатят до 600 млрд рублей. Однако ставки МБК говорят о том, что рынок легко переварит данный дополнительный спрос", - считает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 24 мая на 5,64 копейки, до 56,56 руб./$1, и поднял курс евро на 44,76 копейки, до 63,62 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" понизился на 9,37 копейки по отношению к понедельнику и составил 56,5104 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника опустился на 16,44 копейки по отношению к 22 мая и составил 56,4715 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 171,961 млн, из которых $1 млрд 410,961 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 760,605 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 30,85 копейки к понедельнику - до 63,6125 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника опустился на 4,32 копейки по отношению к 22 мая и составил 63,5077 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR569,161 млн, из которых EUR262,611 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR306,55 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) во вторник практически не изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" понизилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 9,25% годовых, ставка на семидневный срок осталась на уровне предыдущего дня - 9,33% годовых. Ставки на срок 1 и 6 месяцев также не изменились в сравнении с предыдущим днем, оставшись на уровне 9,43% и 9,47% годовых соответственно, ставка на 3 месяца опустилась на 1 б.п. - до 9,45% годовых (минимум с 17 июля 2014 года).

"Совокупный объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ подрос на 16 млрд рублей и составил 2,714 трлн рублей. Краткосрочные рублевые ставки накануне практически не изменились, оставаясь на отметках 8,8-9,2%. В то же время на горизонте до конца текущей недели ставки будут склонны к росту по мере приближения пика уплаты налогов, с ориентиром примерно 9,5%", - полагает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

Банки разместили во вторник, 23 мая, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 490 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 9,11% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся 16 мая, банки разместили в ЦБ РФ 630 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 9,13% годовых.

"В преддверии крупных налоговых платежей Банк России сократил лимит на очередном депозитном аукционе - с 630 до 490 млрд рублей. Объем предложенных банками средств традиционно превысил лимит регулятора, составив 687 млрд рублей. В результате завтра с депозитов в систему вернется порядка 140 млрд рублей, и к основным налоговым платежам банки подойдут с запасом рублевой ликвидности на уровне 2 трлн рублей (1,87 трлн рублей на утро вторника). Внушительный запас ликвидности и относительно небольшой объем проводимых платежей в текущем месяце позволяют надеяться, что ставки МБК будут оставаться не далеко от уровня ключевой ставки ЦБ РФ", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.


Опубликовано: /Финмаркет/
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