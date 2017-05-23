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23 мая 2017 года 18:51
Накануне уплаты основных налоговых платежей ЦБ вернул в систему часть ликвидности - ИК "Велес Капитал"
"Накануне уплаты основных налоговых платежей ЦБ вернул в систему часть ликвидности. В преддверии крупных налоговых платежей Банк России сократил лимит на очередном депозитном аукционе — с 630 до 490 млрд руб. Объем предложенных банками средств традиционно превысил лимит регулятора, составив 687 млрд руб. В результате завтра с депозитов в систему вернется порядка 140 млрд руб., и к основным налоговым платежам банки подойдут с запасом рублевой ликвидности на уровне 2 трлн руб. (1,87 трлн руб. на утро вторника). Внушительный запас ликвидности и относительно небольшой объем проводимых платежей в текущем месяце позволяют надеяться, что ставки МБК будут оставаться не далеко от уровня ключевой ставки ЦБ. Продление соглашения ОПЕК+ оставляет рублю хорошие шансы на обновление максимумов с начала года, однако эйфория на рынке нефти может достаточно быстро смениться фиксацией прибыли. Российский рубль вслед за котировками нефти поздно вечером будет следить за прогнозными данными института API по запасам нефти в США. Однако на текущей неделе статистика по запасам энергоносителей, вероятно, будет не так заметна на общем фоне ожиданий соглашения между производителями нефти. Успешный исход встречи 25 мая по-прежнему сохраняет для рубля перспективы обновления максимумов с начала года, однако эйфория на рынке нефти может достаточно быстро смениться фиксацией прибыли", - комментирует ситуацию на валютной рынке аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.
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