23 мая 2017 года 18:42
Цены евробондов РФ во вторник изменяются незначительно на фоне стабильных UST
Москва. 23 мая. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник незначительны на фоне стабильной ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились также незначительно.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию понедельника всего на 6 базисных пунктов - до 120,52% от номинала, что соответствует доходности 2,28% годовых (рост на 1 пункт к предыдущему торговому дню).
Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла всего на 1 базисный пункт относительно итогов 22 мая, составив 101,20% от номинала. Их доходность практически не изменилась и составила 1,48% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями расширился всего на 1 пункт и составил 80 базисных пунктов.
В свою очередь котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к 22 мая на 17 базисных пунктов - до 117,32% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 4,72% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 24 базисных пункта - до 113,54% от номинала (доходность снизилась также на 1 базисный пункт и составила 4,70% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 16 базисных пунктов, до 105,61% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 4% годовых), бумаги с погашением в 2023 году - на 8 пунктов, до 108,7% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 3,33% годовых).
"После вчерашнего роста цен сегодня в секторе российских валютных гособлигаций относительно стабильная ситуация. Изменения котировок большинства выпусков незначительные, а активность торгов - невысокая. Рынок спокоен, поскольку ситуация на мировых площадках также относительно стабильная, несмотря на произошедший накануне теракт в Манчестере. При этом на текущих, достаточно высоких, ценовых уровнях очень сложно найти покупателей, в то же время активных продавцов на рынке также нет. Этим объясняется и стабильность рынка, и низкая активность торгов", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющая портфелем еврооблигаций Металлинвестбанка Юлияна Унесихина.
Взрыв прогремел в ночь на вторник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе дети, десятки пострадали. Полиция рассматривает случившееся как теракт. Ответственность за взрыв уже взяла на себя запрещенная в РФ группировка "Исламское государство". Британские правоохранительные органы сообщили о задержании одного человека, предположительно, связанного с терактом.
Опубликовано: /Финмаркет/
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