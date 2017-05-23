Евро получает все больше поддержки - Julius Baer

Обсуждение возможности импичмента президента США Дональда Трампа нанесло удар американской валюте, что привело к росту пары EUR/USD, отмечает главный стратег по валюте Julius Baer Дэвид Коль. Однако евро получает поддержку и в Европе. Тот факт, что темпы экономического роста еврозоны оказались довольно высокими, а также обсуждение возможности изменения ЕЦБ своей политики в сторону снижения ее инфляционности являются благоприятными для евро факторами.

"Приятные сюрпризы в сфере экономики являются очень позитивными, и ведущие показатели позволяют сделать оптимистичный прогноз по росту, - указывает эксперт Julius Baer. - На этом позитивном циклическом фоне мы ожидаем, что ЕЦБ будет готов к разговорам о сворачивании политики «опережающей индикации», снижении объемов закупок облигаций и даже о возможности повышения ставок. Есть неплохой шанс на укрепление евро в ближайшие недели, и пара EUR/USD окажется выше нашего прогноза на следующие три месяца на уровне 1,11. Ограничениями для укрепления пары EUR/USD являются преимущество процентной ставки в долларах США, которое должно увеличиться в июне, когда ФРС США проведет еще одно повышение на 25 базисных пункта.

Настроения по поводу евро улучшаются, и спекулятивные позиции по паре EUR/USD еще больше сдвинулись в позитивную территорию, достигнув наивысших значений за более чем три года. В то время как позитивные настроения окажут поддержку евро в ближайшие недели, их экстремальный уровень посылает предупреждающий сигнал относительно прогноза на следующие три месяца, указывая на то, что положительная позиция по евро становится все более популярной".