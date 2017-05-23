Цены на драгоценные металлы растут на новостях из Европы - Julius Baer

Вслед за медленным началом дня в понедельник цены на драгоценные металлы выросли благодаря ослаблению доллара США и закрылись с повышением на 0,4% – 1,7%, отмечает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. Доллар США упал по отношению к евро до самых низких за последние девять месяцев значений после того, как канцлер Германии Ангела Меркель заявила о слишком слабых позициях евро из-за текущей кредитно-денежной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ).

"В то время как доллар еще может потерять позиции к евро в ближайшем будущем, это не следует путать с ослаблением, основанным на широком наборе факторов, - указывает эксперт. - Американская валюта в итоге восстановится, поскольку ФРС США продолжает повышать ставки. Как мы говорили раньше, влияние доллара США на золото не стоит недооценивать. После падения в прошлом году, цены на золото выросли почти на 10% в долларах США, но менее чем на 3% в евро. Ожидаемое восстановление доллара США, рост ставок и в целом благоприятный экономический фон в США должны ограничить перспективы роста цен на золото с нынешних уровней, что позволяет нам сохранить свою нейтральную позицию. Тем временем, мы продолжаем ожидать снижения цен на палладий. Учитывая приближающееся замедление глобальных продаж автомобилей, мы считаем, что цены по-прежнему слишком высоки, и настроения на рынке слишком ориентированы на рост. Дальнейшее закрепление прибылей должно привести к снижению цен до уровня нашего прогноза на ближайшие три месяца в районе 700 долл. США за унцию. Таким образом, мы подтверждаем свою рекомендацию по коротким позициям, однако сдвигаем наши позиции на рынке фьючерсов с июньских на сентябрьские контракты 2017 года".

Цены на драгоценные металлы показали рост благодаря ослаблению доллара США из-за комментариев Ангелы Меркель о чрезмерной слабости евро. В итоге, восстановление позиций американской валюты, рост ставок и благоприятные экономические условия в США, по мнению К. Менке, должны ограничить перспективы роста цен на золото, что позволяет эксперту Julius Baer сохранить свою нейтральную позицию по металлу.