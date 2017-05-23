Динамику рынка ОФЗ по-прежнему определяют нерезиденты, что отодвигает фундаментальные факторы на второй план - ВТБ Капитал

"Как вновь продемонстрировали результаты аукционов Минфина, ОФЗ с фиксированным купоном остаются весьма чувствительными к спросу со стороны нерезидентов. Однако в целом интерес к российскому рынку со стороны зарубежных инвесторов достаточно высок, о чем, в частности, свидетельствует тот факт, что в отличие от других долговых рынков развивающихся стран рынок ОФЗ практически никак не отреагировал на распродажу в бразильских бумагах. Между тем Банк России опубликовал данные ММВБ об активности различных категорий инвесторов на рынке ОФЗ в апреле. Согласно нашим расчетам, в апреле нерезиденты купили ОФЗ на сумму около 55 млрд руб., в результате чего их доля за месяц должна была увеличиться на 0,3 пп, до 38,7%. Также, согласно данным IIF, в январе-апреле этого года приток средств на рынки развивающихся стран составил примерно 89 млрд долл. (против 38 млрд долл. за весь 2016 г.), что соответствует показателям 2015 г. Таким образом, динамику рынка ОФЗ по-прежнему определяют нерезиденты, что отодвигает фундаментальные факторы на второй план", - указывают аналитики ВТБ Капитал.