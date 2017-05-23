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23 мая 2017 года 15:40

Рубль повышается к доллару и евро благодаря налоговому периоду

Москва. 23 мая. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник днем; рубль повышается к бивалютной корзине благодаря налоговому периоду.

Курс доллара США составил 56,52 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 12,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,41 руб./EUR1, понизившись на 20 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 15,9 копейки, до 59,62 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 24 мая на 5,64 копейки, до 56,56 руб./$1, и поднял курс евро на 44,76 копейки, до 63,62 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару и евро на дневных торгах вторника благодаря подготовке компаний-экспортеров к основной части налоговых выплат позднее на этой неделе. Цены на нефть снижаются во вторник после подъема по итогам предыдущих четырех сессий, поскольку инвесторы усомнились в том, что договоренности ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении добычи нефти помогут сократить товарные запасы нефти в мире. Кроме того, в проекте бюджета США на ближайшие 10 лет Белый дом предложил сократить стратегические резервы нефти вдвое, чтобы также повысить предложение на рынке. Сейчас их объем составляет 687,7 млн баррелей, они хранятся на территории Техаса и Луизианы. Президент США Дональд Трамп рассчитывает выручить $16,6 млрд от распродажи резервов в ближайшие десять лет. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК снизилась на 0,19% - до $53,77 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,18% - до $51,04 за баррель.

"Поддержкой рубля в ходе торгов вторника являются лишь налоговые выплаты, пик которых в этом месяце приходится на 25-29 мая. Именно в этот период будут выплачиваться НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. Однако этой поддержки будет недостаточно для дальнейшего укрепления российской валюты до новых максимумов", - полагает аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов.

"Рубль по-прежнему выглядит привлекательным в глазах участников рынка. Позитивное влияние на нацвалюту оказывает также угасание политических скандалов вокруг Трампа и его предположительной связи с Москвой. Локально мы видим поддержку в виде налогового периода, причем, на торгах вторника рубль укрепляется под воздействием еще одного фактора, а именно улучшения прогноза по росту ВВП России со стороны агентство Moody's, ожидающего роста российской экономики на 1,5% вместо предыдущей оценки в 1%", - полагает аналитик ГК "ИнстаФорекс" Игорь Ковалев.

"Пока цены на нефть высоко, а рубль вступил в период налоговых выплат, шансы к восстановлению доллара и евро в парах с рублем минимальны. Сегодня плательщики уплачивают налог на прибыль, но более крупные выплаты придутся на 25-е число. Таким образом, в ближайшие сессии доллар и евро, скорее всего, останутся под давлением", - считает ведущий аналитик ГК "Телетрейд" Анастасия Игнатенко.

"Несмотря на общую позитивную картину для рубля, риски его ослабления в краткосрочной перспективе сохраняются. Так, поддержка со стороны экспортеров, уже заметная на рынке, прекратится до уплаты основных налогов в четверг. Если итогом заседания ОПЕК+ будет лишь ожидаемая пролонгация соглашения на девять месяцев, то нефтяные цены могут стать жертвой аксиомы "продавай на фактах", что окажет негативное влияние на позиции рубля", - не исключает аналитик банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) во вторник практически не изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" понизилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 9,25% годовых, ставка на семидневный срок осталась на уровне предыдущего дня - 9,33% годовых. Ставки на срок 1 и 6 месяцев также не изменились в сравнении с предыдущим днем, оставшись на уровне 9,43% и 9,47% годовых соответственно, ставка на 3 месяца опустилась на 1 б.п. - до 9,45% годовых (минимум с 17 июля 2014 года).

"Совокупный объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ подрос на 16 млрд рублей и составил 2,714 трлн рублей. Краткосрочные рублевые ставки накануне практически не изменились, оставаясь на отметках 8,8-9,2%. В то же время на горизонте до конца текущей недели ставки будут склонны к росту по мере приближения пика уплаты налогов, с ориентиром примерно 9,5%", - полагает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.


Опубликовано: /Финмаркет/
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