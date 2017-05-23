Рубль сохраняет потенциал дальнейшего укрепления - "Открытие Брокер"

Предстоящее заседание ОПЕК+, на котором ожидается продление заморозки добычи нефти, оказывает поддержку мировым сырьевым валютам, в том числе и рублю. При этом российские власти не торопятся ослаблять национальную валюту, считая текущий курсовой баланс вполне удовлетворительным.

"25 мая с высокой вероятностью увидим продление сделки ОПЕК с крупнейшими странами – независимыми производителями, - прогнозирует начальник отдела анализа рынков "Открытие Брокер" Константин Бушуев. - В связи с этим ожидаем роста цен на нефть к концу года до уровней чуть выше 60 долларов за баррель. Курс рубля при этом может находиться в диапазоне 52-58 в зависимости от восприятия глобальными инвесторами риска и возможных интервенций ЦБ против чрезмерного укрепления рубля. При этом с начала текущего года зависимость рубля от нефти снизилась, так как увеличился вес трансграничных финансовых перетоков".

Рубль укрепляется с начала 2016 года почти без остановок. Последний финансовый кризис в России был в декабре 2014 года, в экономике “дно” прошли весной-летом 2015 года. В этой связи тренд на долгосрочное укрепление рубля может продолжаться, хотя летом может быть коррекция.

Среднесрочные риски для российской валюты и валют развивающихся стран возможны в начале-середине июня, полагает К. Бушуев. Нормальной коррекцией по паре USD/RUB могли бы быть уровни 62-63. В случае падения цен на нефть ниже $40 за баррель может быть падение до 67-68 и выше. При сохранении сделки ОПЕК рубль возможен в диапазоне 52-58 к концу года.

"В течение нескольких лет смотрим на укрепление рубля. При текущих ценах на нефть оптимальный курс для правительства (Минфина и МЭР) составляет 62-63. В целом текущие уровни мало тревожат власти, но уже могут напрягать некоторых внутренних производителей ростом издержек и усилением внешней конкуренции. Для высокотехнологичных производств и компаний, использующих импортные комплектующие и ориентирующихся на внутренний спрос, курс становится привлекательным. Перспективными в ближайшие годы будут проинфляционные активы и валюты – например, австралийский доллар. Россиянам не рекомендуется увлекаться покупкой иностранной валюты", - отмечает специалист "Открытие Брокер".