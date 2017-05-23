Политические риски продолжают поддерживать цены на золото - "Открытие Брокер"

"Сегодня рынки драгоценных металлов оказались под давлением продаж за исключением растущего в корреляции с американским фондовым рынком палладия. Доллар США продолжает слабеть. Запасы в серебряных ETF-фондах вновь показали прирост, запасы в остальных ETF-фондах драгоценных металлов не изменились. Цены на драгоценные металлы на бирже в Шанхае подросли, объемы торгов средние. Курс юаня к доллару США стабилен. Цены на золото не смогли пройти сильный уровень сопротивления $1265 и понизились к уровню $1260, но политические риски продолжают поддерживать цены. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1244-1220, уровни сопротивления – $1265-1279", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.