Шансы увидеть новые минимумы в паре доллар/рубль высоки - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Предположение, высказанное вчера о том, что российский рынок на неделе продолжит понижение, американские акции будут расти, а доллар укрепится к основным валютам, по итогам понедельника исполнилось на 2/3: отечественные индексы снизились, S&P500 вырос, а доллар, напротив, ослаб, - отмечает начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин. - Скорее всего, первые 2 тезиса - о росте Америки и снижении России - остаются в силе. Вряд ли индекс ММВБ показал дно своей коррекции, начавшейся еще в январе. Хотя и потенциал углубления снижения тоже сокращается. Как и ранее, склонен полагать, что вниз российский рынок будут тянуть тяжеловесы - Газпром и Сбербанк. И как бы дешево сейчас не выглядели акции Газпрома, панические продажи в них, способные увести бумагу ближе к 110 р., еще не реализовались. Впрочем, эти продажи, видимо, очень близко, а на них, если Вы еще не купили Газпром - покупайте. Коррекция акций Сбербанка, в свою очередь, полагаю, станет продолжительным явлением и может растянуться на месяцы. Бумага долго опережала рынок, в ее цену заложены, пожалуй, все возможные хорошие новости и прогнозы. Настало время для разочарований, как минимум, ценовых".

Индекс S&P500 прицеливается к рубежу в 2 600 п. Если это суждение верно, то движение в сторону этого рубежа будет иметь разгонный характер, отмечает эксперт ИК. А для достижения указанной отметки, по мнению А. Хохрина, индексу будет достаточно июня-июля.

"Сможет ли на волне западного фондового роста и вероятного нефтяного повышения устоять или, тем более, вырасти доллар? Предыдущие прогнозы предполагали именно его повышение. Сейчас ситуация становится менее предсказуемой. Рубль хоть постепенно и растрачивает свой потенциал укрепления, все же пока его сохраняет. Шансы увидеть новые минимумы в паре доллар/рубль высоки", - заключает эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".