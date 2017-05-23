Ориентир по индексу ММВБ на закрытие торгов — 1950 п. - ИК "Фридом-Финанс"

"Сегодня сильных движений на фондовых рынках не ожидаем, - делится прогнозом начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом-Финанс" Георгий Ващенко. - В новостной ленте появилось сообщение о том, что не все участники ОПЕК поддерживают продление сокращения добычи на девять месяцев, однако это известие не стало поводом для паники. Нефть снижается на 0,5%, но я полагаю, что котировки Brent сегодня не уйдут ниже $54 за баррель. Курс USD/RUB прогнозирую в коридоре 56,50–57. Среди значимой статистики выделю релизы макроэкономических показателей в еврозоне, Германии и Франции. Данные оказались лучше ожиданий. В частности, индекс уверенности предпринимателей в Германии обновил максимум. Однако рост ВВП за 1-й квартал составил 1,7%, что на 0,1 п.п. ниже, чем за предыдущие три месяца. Это не давит на рынки, но лишает их одного из драйверов роста. В динамике рынки сегодня будут ориентироваться на США, где будут опубликованы данные по продажам новых домов. Если, вопреки прогнозам, они останутся на уровне 600 тыс. и выше, то это может придать небольшой позитивный импульс фондовым индексам. Помимо сезонного оживления, усиливаются и ожидания по поводу повышения ставок по ипотеке, поэтому американцы по возможности будут стараться не откладывать покупку жилья на потом. Лучше рынка могут торговаться акции банков, но единой динамики, скорее всего, не сложится. Велика вероятность коррекции в отдельных бумагах черной металлургии и нефтегазового сектора. Ориентир по индексу ММВБ на закрытие — 1950 п.".