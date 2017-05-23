.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Мы сохраняем наш прогноз на дальнейшее снижение индекса ММВБ в диапазон 1930-1950 пунктов - ЕФГ "Управление Активами"
.
23 мая 2017 года 12:16
Мы сохраняем наш прогноз на дальнейшее снижение индекса ММВБ в диапазон 1930-1950 пунктов - ЕФГ "Управление Активами"
"С учетом различия в динамике внешнего фона можно предположить, что российский фондовый рынок продолжит снижение и завтра, - прогнозирует аналитик ЕФГ "Управление Активами" Герман Махнев. - Мы сохраняем наш прогноз на дальнейшее снижение индекса ММВБ в диапазон 1930-1950 пунктов. Сегодня внимание инвесторов приковано к рекомендациям cоветов директоров "Акрона", "МегаФона" и "РусГидро" по дивидендным выплатам, а также публикации операционных результатов МТС. Мы сохраняем положительный взгляд на МТС в преддверии публикации, однако также стоит присмотреться к акциям сектора электроэнергетики, которые в данный момент торгуются на привлекательных уровнях для входа. Прежде всего, это «ФСК», «Мосэнерго» и «Россети». Несмотря на недавнюю коррекцию, акции данного сектора, по нашим ожиданиям, сохраняют значительный потенциал роста".
.
23 мая 2017 года 20:05
Москва. 23 мая. Рынок акций РФ во вторник поднялся к 1100 пунктам по индексу РТС на фоне сильной нефти и укрепления рубля; в лидерах роста выступили бумаги металлургов во главе с "Мечелом", а также энергетики. читать дальше
.23 мая 2017 года 20:00
Москва. 23 мая. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль растет к бивалютной корзине благодаря возобновлению повышения цен на нефть. читать дальше
.23 мая 2017 года 18:51
Накануне уплаты основных налоговых платежей ЦБ вернул в систему часть ликвидности - ИК "Велес Капитал"
"Накануне уплаты основных налоговых платежей ЦБ вернул в систему часть ликвидности. В преддверии крупных налоговых платежей Банк России сократил лимит на очередном депозитном аукционе — с 630 до 490 млрд руб. Объем предложенных банками средств традиционно превысил лимит регулятора, составив 687... читать дальше
.23 мая 2017 года 18:42
Москва. 23 мая. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник незначительны на фоне стабильной ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились также незначительно. читать дальше
.23 мая 2017 года 18:24
Обсуждение возможности импичмента президента США Дональда Трампа нанесло удар американской валюте, что привело к росту пары EUR/USD, отмечает главный стратег по валюте Julius Baer Дэвид Коль. Однако евро получает поддержку и в Европе. Тот факт, что темпы экономического роста еврозоны оказались... читать дальше
.23 мая 2017 года 17:43
Снятие санкций на турецкий импорт может вынудить ЦБ РФ снижать ключевую ставку более агрессивно - Альфа-банк
Подписание соглашения о снятии санкций на турецкий импорт может вынудить ЦБ РФ понижать ключевую ставку более агрессивно, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Как говорится в обзоре банка, по прогнозам Н.Орловой, к концу 2017 года ключевая ставка составит 7,5% против текущих... читать дальше
.23 мая 2017 года 17:24
Вслед за медленным началом дня в понедельник цены на драгоценные металлы выросли благодаря ослаблению доллара США и закрылись с повышением на 0,4% – 1,7%, отмечает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. Доллар США упал по отношению к евро до самых низких за последние девять... читать дальше
.23 мая 2017 года 16:53
"Ко второй половине дня отечественные фондовые индексы прочно обосновались в "зеленой зоне": ММВБ прибавляет чуть менее 0,7%, превышая 1964 пункта, а РТС на фоне крепнущей нацвалюты растет почти на 1,3%, до 1097 пунктов. Внешний фон умеренно позитивен. По итогам основной сессии ожидается закрытие... читать дальше
.23 мая 2017 года 16:32
Динамику рынка ОФЗ по-прежнему определяют нерезиденты, что отодвигает фундаментальные факторы на второй план - ВТБ Капитал
"Как вновь продемонстрировали результаты аукционов Минфина, ОФЗ с фиксированным купоном остаются весьма чувствительными к спросу со стороны нерезидентов. Однако в целом интерес к российскому рынку со стороны зарубежных инвесторов достаточно высок, о чем, в частности, свидетельствует тот факт, что... читать дальше
.23 мая 2017 года 16:21
Предстоящее заседание ОПЕК+, на котором ожидается продление заморозки добычи нефти, оказывает поддержку мировым сырьевым валютам, в том числе и рублю. При этом российские власти не торопятся ослаблять национальную валюту, считая текущий курсовой баланс вполне удовлетворительным. "25 мая с... читать дальше
.23 мая 2017 года 15:58
Российский рынок акций отыграет часть потерь, снимая краткосрочную перепроданность индексов - "Открытие Брокер"
"К 15:16 мск индекс ММВБ рос на 0,68%, до 1963,79 п., РТС прибавлял 1,08%, до 1095,32 п. Российский рынок пытался расти на улучшении прогнозов Moody’s и Всемирного банка. Однако активность оставалась весьма низкая, что говорит о потере интереса к акциям перед застойным летним сезоном. Агентство... читать дальше
.23 мая 2017 года 15:40
Москва. 23 мая. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник днем; рубль повышается к бивалютной корзине благодаря налоговому периоду. читать дальше
.23 мая 2017 года 15:34
"Сегодня рынки драгоценных металлов оказались под давлением продаж за исключением растущего в корреляции с американским фондовым рынком палладия. Доллар США продолжает слабеть. Запасы в серебряных ETF-фондах вновь показали прирост, запасы в остальных ETF-фондах драгоценных металлов не изменились.... читать дальше
.23 мая 2017 года 15:16
Поддержкой торгам на российских биржах выступает приближение крупных налоговых платежей - ИК Еврофинансы
"Уже после закрытия наших бирж будет опубликована предварительная информация о запасах нефти в США. Из наиболее значимой статистики ждем по США продажи нового жилья (15:30 мск) и индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей ("Красная книга", 15:55 мск). Поддержкой торгам на российских... читать дальше
.23 мая 2017 года 14:50
Отток из акций HGM в случае снижения их веса в индексе MVGDXJ в рамках июньского пересмотра может составить $27 млн - "ВТБ Капитал"
ес акций Highland Gold Mining (HGM) в MVIS Global Junior Gold Miners index (MVGDXJ) может быть понижен в рамках июньского пересмотра до 0,40%, что приведет к оттоку капитала из этих бумаг со стороны пассивных инвесторов на уровне $27 млн, считает стратег "ВТБ Капитала" Илья Питерский. Как... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.