Риски ослабления рубля в краткосрочной перспективе сохраняются - Банк "Зенит"

"Цены на нефть сохраняют тенденцию к росту по мере убежденности инвесторов, что завтра соглашение ОПЕК+ будет продлено на 9 месяцев – до конца первого квартала 2018 г. Не исключено также, что заседание ОПЕК+ может преподнести еще больше сюрпризов, например, участие большего числа стран в соглашении или еще

более существенного урезания квот на добычу. Несмотря на общую позитивную картину для рубля, риски его ослабления в краткосрочной перспективе сохраняются. Так, поддержка со стороны экспортеров, уже заметная на рынке, прекратится до уплаты основных налогов в четверг. В среду пройдет заседание ОПЕК+, и если его итогом станет лишь ожидаемая пролонгация соглашения на 9 месяцев, то нефтяные цены могут стать жертвой аксиомы

«продавай на фактах»", - комментируют эксперты банка "Зенит".