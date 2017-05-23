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23 мая 2017 года 11:40

Рынок акций РФ после негативного старта начал корректироваться вверх

Москва. 23 мая. Рынок акций РФ после негативного старта во вторник начал корректироваться вверх, снимая перепроданность прошедших дней; индекс ММВБ отскочил выше 1955 пунктов на фоне роста Европы и фьючерсов в США.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1955,57 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1089,7 пункта (+0,6%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,3%.

Доллар просел до 56,52 рубля (-0,13 рубля).

В лидеры роста вышли бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "Мосбиржи" (+0,9%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3% и +1,6% "префы").

Подешевели акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,7%), "префы" "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,1%).

Индексы в США накануне поднялись по итогам третьей сессии подряд, при этом объем торгов был меньше обычного, сообщает MarketWatch. Сезон квартальной отчетности практически подошел к концу, поэтому инвесторы смотрят на заголовки политических новостей из США, в том числе на подробности зарубежных поездок американского президента Дональда Трампа.

Около 95% компаний, акции которых входят в расчет индекса Standard & Poor's 500, уже опубликовали свои финансовые показатели за прошедший квартал, и у 75% из них прибыли оказались лучше ожиданий аналитиков, свидетельствуют данные FactSet.

Президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан опубликовал статью, в которой говорится, что он поддерживает еще два повышения процентной ставки Федрезервом в текущем году. Он также высказал мнение, что недавнее замедление темпов роста потребительских цен не является новой тенденцией, и спрогнозировал рост ВВП США в 2017 году на уровне 2,25%.

В Азии во вторник отмечалась смешанная динамика индексов (просела Япония, подрос Китай), растет Европа (FTSE, CAC 40 растут на 0,3-0,7%), вышли в "плюс" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Рынки слабо отреагировали на теракт в Манчестере: золото и японская иена, которые традиционно считаются активами "тихой гавани", практически не изменились в цене. В понедельник вечером на стадионе "Манчестер Арена" произошли два взрыва, в результате которых погибли 22 человека и 59 пострадали. Взрывы произошли в толпе во время концерта американской певицы Арианы Гранде.

Между тем во вторник дешевеет нефть после четырех сессий роста на ожиданиях продления 25 мая нефтедобывающими странами соглашения об ограничении добычи нефти.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК во вторник составила $53,53 за баррель (-0,6% и +0,5% накануне), июльская цена WTI - $50,82 за баррель (-0,6% и +0,9% в понедельник).

Министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в понедельник, что страны настроены на продление действующих сейчас ограничений на добычу нефти на девять месяцев (до 31 марта 2018 года). Это поможет производителям достичь цели по балансировке рынка и сокращению мировых запасов нефти до среднего уровня за пять лет, сказал он. По словам министра, решение планируется принять 25 мая в Вене, но уже все настроены на сделку, пишет The Wall Street Journal.

Помимо этого, трейдеры ждут очередных данных о запасах энергоносителей в США, которые будут опубликованы министерством энергетики в среду (ожидается сокращение резервов нефти на 2,8 млн баррелей, по прогнозам экспертов S&P Global Platts).

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, нефть снижается после нескольких дней роста, игроки решили зафиксировать полученную ранее прибыль, а поводом к этому послужил теракт в Великобритании.

Российский фондовый рынок не хочет расти, покупателей мало, несмотря на сильную нефть. Поддержку доллару оказывают ожидания продолжения повышения ставки ФРС США. Так, например, глава Федерального резервного банка Далласа высказался в поддержку еще двух повышений ставки в 2017 году.

По оценке главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, остановка в подъеме нефтяных котировок была вызвана позицией Ирака о пролонгации сделки на шесть месяцев вместо девяти. Однако уже во вторник, после переговоров, Ирак также выступает за девять месяцев. Теперь, когда все препятствия устранены и прогнозы по недельным запасам сигнализируют о снижении сырой нефти в хранилищах на 2 млн баррелей, можно ожидать попыток дальнейшего роста. Учитывая последний террористический акт в Великобритании, инвесторы могут обратить внимание на сырьевые валюты как на своеобразную "парковку" денег на короткое время.

По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, на рынке акций дивидендные истории уходят в прошлое, оставляя за собой разочарование - бумаги "Газпрома" стали наиболее негативной историей сезона. Впрочем, доходность акций "Газпрома" приближается к доходности ОФЗ, поэтому их падение стало возможностью для входа долгосрочных инвесторов.

Одним из сюрпризов новой администрации президента США стало то, что новый бюджетный план предусматривает продажу половины стратегических резервов нефти. На текущий момент стратегические резервы США составляют около 688 млн баррелей, из которых 60% - это нефть с высоким содержанием серы, а остальное относится к легким сортам. Соответственно, для рынка подобные намерения оказались неожиданностью, и нефть во вторник подешевела. Впрочем, план предусматривает начало продаж лишь с октября 2018 года, поэтому его влияние на текущую ситуацию незначительное. Между тем на рынке, кроме перепроизводства, может сформироваться тенденция к сокращению спроса. ОЭСР отмечает в своем докладе, что рост экономик членов организации замедлился до 0,4% в I квартале по сравнению с 0,7% в IV квартале 2016 года.

Руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский считает, что многие инвесторы не хотят рисковать перед встречей ОПЕК+ 25 мая, которая несет в себе интригу и высокую степень неопределенности, несмотря на бравурные высказывания заинтересованных лиц из Саудовской Аравии и других членов картеля.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром во вторник выросли акции ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+2,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,9%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+1,7%).

Подешевели бумаги "Армады" (MOEX: ARMD) (-14,9%), АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-4%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 4,525 млрд руб. (из них 0,922 млрд руб. пришлось на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
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