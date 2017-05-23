Российские евробонды будут двигаться в "боковике" - Промсвязьбанк

"Сегодня с утра нефть Brent снижается, отступив от отметки 54 в район 53,6 долл./барр. При этом UST-10 слегка опустилась в доходности до 2,23-2,24% годовых. Все скорее должно способствовать "боковому" движению котировок российских евробондов после роста котировок в предыдущие дни. Вместе с тем участники рынка находятся в ожидании публикации протоколов предыдущего заседания ФРС (24 мая), которое может оказать влияние на настроения инвесторов, в фокусе также дальнейшее развитие ситуации вокруг политического скандала в США", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов.