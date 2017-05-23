Сегодня ждем небольшого отката нефти - Промсвязьбанк

"Нефть вчера поднималась к 54,37 доллара/баррель, однако по итогам дня скорректировалась к уровню 100-дневной средней – 53,8. Со стороны стран ОПЕК поступают комментарии о согласии продлить соглашение по ограничению добычи еще на 9 месяцев. Сегодня ждем небольшого отката (поддержкой выступает уровень 52,65) на фоне планов Д. Трампа распродать половину стратегических запасов нефти для пополнения бюджета. Пока это на уровне плана, вынесенного на обсуждение в Конгресс. Тем не менее, особо страшным для рынка нефти это не будет, поскольку предполагает продажу резервов в течение 10 лет, начиная с 2018 года, объемом не более 95 тыс. баррелей/день. Однако конъюнктурно, учитывая стремления ОПЕК ограничить добычу, для нефти это негативно", - комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.