В первые часы торгов рубль снизится - ИК "ФИНАМ"

"На валютной секции Московской биржи сегодня в первые часы торгов мы ожидаем ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам, чему будет способствовать снижение рынка энергоносителей. Однако во второй половине дня спрос на рубль может возобладать, чему будет способствовать рост цен на нефть и налоговый период. В результате к концу дня рубль может полностью отыграть потери начала торгов и по итогам торговой сессии укрепиться по отношению к доллару и евро", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.