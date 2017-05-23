У нефти сдают нервы - eToro

"Накануне котировки нефти Brent коснулись нового месячного пика на отметке 54,50, но не смогли отстоять позиции и отступили в район 54, показав по итогам дня сумбурную и неустойчивую динамику, - комментирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - Такое поведение актива объясняется нервозностью игроков в преддверии саммита ОПЕК+, который определит дальнейшую судьбу цен на черное золото. Сейчас все внимание трейдеров закономерно сосредоточено на вердикте картеля, который будет вынесен уже в четверг. До этого момента локальное влияние на котировки традиционно будет оказывать статистика из США. Если запасы и добыча энергоносителей снова отразят сокращение объемов, это станет подспорьем для цен, но будет иметь непродолжительное влияние на рынок".

По мере приближения венского саммита спекуляции в сырьевом сегменте набирают обороты, указывает эксперт. Саудиты изо всех сил стараются добиться предварительного консенсуса. Вчера саудовскому министру нефти удалось склонить Ирак в пользу 9-месячного продлении сделки. По крайней мере, премьер-министр страны разрешил министру нефти дать согласие на такой вариант инициативы. Но четких заявлений Багдад пока не дал. И это настораживает участников рынка, хотя пока в целом картина указывает на довольно высокую вероятность того, что экспортеры пойдут на более агрессивные меры воздействия на рынок.

"В любом случае производителям придется приложить немало усилий, чтобы угодить рынку, который отреагирует уверенными покупками нефти только лишь в том случае, если будут озвучены меры более продолжительного (чем шесть месяцев) продления пакта или более масштабного ограничения добычи, - резюмирует П. Салас. - Не исключено, что уже в ближайшее время поступят новые словесные интервенции, направленные на максимально возможное укрепление Brent перед заседанием ОПЕК. На появлении более убедительных комментариев актив способен добраться до 55 и выше, хотя торги на этой неделе обещают быть турбулентными, а реакция котировок на итоговое решение картеля – бурной и далеко не факт, что позитивной".