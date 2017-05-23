Индекс ММВБ сегодня может отступить к 1930 пунктам - Промсвязьбанк

"Сегодня мы видим негативную динамику по большинству рисковых активов, что связано как с политическими событиями в Вашингтоне, так и взрывами этой ночью в Манчестере. Снижение склонности к риску может привести к развитию коррекционной динамики биржевых индексов ввиду отсутствия поддержки со стороны рынка нефти и крепости курса национальной валюты, а также некоторого разочарования инвесторов в дивидендной политике крупных компаний. Таким образом, индекс ММВБ сегодня может отступить к 1930 пунктам, где прослеживается среднесрочный уровень поддержки", - предполагают аналитики Промсвязьбанка.