Утренние прогнозы: рынок акций расти не хочет

Рынок акций РФ начал неделю с отката, во вторник эксперты рассчитывают на продолжение снижения российских акций в результате обострения внешнеполитической нестабильности.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский фондовый рынок не хочет расти, покупателей мало, несмотря на сильную нефть. Сегодня, вероятно, индекс РТС потеряет 0,5-1%. Курсы доллара и евро вырастут до 57 и 64 рублей соответственно. На динамику торгов сегодня могут повлиять данные по деловому климату в Германии (11:00 мск), по инфляции в Великобритании (12:00 мск) и по продажам нового жилья в США (17:00 мск). Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Аэрофлота", "Магнита", "Яндекса" и "Татнефти", они держатся лучше всех в условиях "медвежьих" настроений на отечественных площадках. "Короткие" позиции имеет смысл удерживать по акциям "РусГидро", ММК, "Мосбиржи", "Северстали" и "ФСК ЕЭС", которые теряют в цене несколько дней подряд".

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня кладывается близкое к нейтральному. Котировки июльских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки $53,6 за баррель в преддверии публикации данных по запасам нефти в США и ожидающегося на этой неделе решения стран ОПЕК+ по продлению сделки ограничения добычи "черного золота" ещё на 9 месяцев. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о незначительном изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе отметки 1950 пунктов по индексу ММВБ, предполагая увидеть колебания этого фондового индикатора вблизи текущих уровней под влиянием перманентных сдвигов неоднозначного внешнего фона и происходящих событий. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Вторник откроется разнонаправленным изменением котировок. Давление на индекс ММВБ может оказать локальное снижение цен на нефть, несколько ухудшившийся внешний фон. Если индекс ММВБ не сумеет в ближайшие дни удержать рубеж в 1950 пунктов, то в следующие сессии высоки шансы на новый виток падения к 1900-1920 пунктам. В ходе текущего снижения котировок мы отдаем предпочтение покупкам в ожидании возобновления движения к 2050-2070 и выше".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Сегодня мы видим негативную динамику по большинству рисковых активов, что связано как с политическими событиями в Вашингтоне, так и взрывами этой ночью в Манчестере. Снижение склонности к риску может привести к развитию коррекционной динамики биржевых индексов ввиду отсутствия поддержки со стороны рынка нефти и крепости курса национальной валюты, а также некоторого разочарования инвесторов в дивидендной политике крупных компаний. Таким образом, индекс ММВБ сегодня может отступить к 1930 пунктам, где прослеживается среднесрочный уровень поддержки. Во вторник финансовые результаты за 1-й квартал может представить МТС, а СД МегаФона может обсудить дивиденды".

ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" (Александр Баулин): "Обострившаяся в середине прошлой недели ситуация с импичментами Президентов США и Бразилии отбросила фондовые индексы на несколько процентов вниз. И если американский рынок быстро справился с негативом и перешел к росту, то индекс ММВБ подвергся еще и "шоку" от разочарования дивидендами Газпрома. Намеченная на 25 мая встреча нефтедобывающих стран и заявления о пролонгации соглашения об ограничении добычи нефти поддерживают рост нефтяных котировок и придают крепость рублю. В зависимости от принятых решений тренды могут продолжиться или развернуться, так что середина недели обещает быть волатильной. Если отношение к госкомпаниям будет зависеть от наполнения бюджета и покрытия дефицита из других источников, это вряд ли добавит фондовому рынку привлекательности. Квартальная отчетность ММВБ подтверждает эти опасения – обороты фондовой секции снижаются, что провоцирует снижение акций биржи, которые опустились до уровней годичной давности. Диапазон 1850-1900 по индексу ММВБ вполне достижим в ближайшее время".