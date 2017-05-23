Старт торгов на локальном рынке акций пройдет вблизи вчерашнего закрытия - КИТ Финанс Брокер

Внешний фон на утро вторника смешанный. Глобальные рынки реагируют сдержанно на события прошлой ночи в Манчестере, где совершен теракт на одном из стадионов города. На этом фоне поддержку получили цены на золото, а также активы с фиксированной доходностью. Нефтяные котировки теряют 0,4%, Brent оценивается в $53,65 за баррель. С учетом внешнего фона старт торгов на локальном рынке акций пройдет вблизи вчерашнего закрытия, полагает ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова. Российский рынок пока ничем не радует. Итоги вчерашнего дня говорят сами за себя: индекс ММВБ снизился на 0,61%, до 1950,51, а РТС потерял 0,38%, до 1083,57.