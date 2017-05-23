Фондовый рынок не хочет расти - Алор Брокер

"Российский фондовый рынок не хочет расти, покупателей мало, несмотря на сильную нефть. Сегодня, вероятно, индекс РТС потеряет 0,5-1%. Курсы доллара и евро вырастут до 57 и 64 рублей соответственно. На динамику торгов сегодня могут повлиять данные по деловому климату в Германии (11:00 мск), по инфляции в Великобритании (12:00 мск) и по продажам нового жилья в США (17:00 мск). Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Аэрофлота", "Магнита", "Яндекса" и "Татнефти", они держатся лучше всех в условиях "медвежьих" настроений на отечественных площадках. "Короткие" позиции имеет смысл удерживать по акциям "РусГидро", ММК, "Мосбиржи", "Северстали" и "ФСК ЕЭС", которые теряют в цене несколько дней подряд", - считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.