Рубль будет консолидироваться в диапазоне 56,4-56,9 за доллар и 63,3-63,8 за евро - Exness

"Сегодня российская валюта, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 56,4-56,9 руб./долл. и 63,3-63,8 руб./евро. Несмотря на рост спроса на защитные активы в связи с терактом в Манчестере, российскую валюту поддержат высокие цены на нефть марки Brent ($53,6 за баррель) и ставки межбанковского кредитования в РФ (mosprime o/n: 9,26%). Прогнозы российских властей и МВФ по темпам роста ВВП и инфляции в РФ на 2017 год позволяют говорить об ожидаемом расширении российской экономики в среднесрочной перспективе. МВФ считает, что в текущем году ВВП РФ вырастет на 1,4%, а инфляция достигнет уровня 4%. Стабильные макроэкономические показатели РФ должны удержать на высоком уровне спрос нерезидентов на российские активы. Между тем неизбежное сокращение спрэда доходности между российскими и американскими гособлигациями окажет давление на рубль в этом году", - отмечает аналитик Exness Сергей Кочергин.