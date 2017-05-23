На рынке рублевых корпоративных бондов во вторник не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 23 мая. На рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы в понедельник увеличились по итогам третьей сессии подряд, при этом объем торгов был меньше обычного. Сезон квартальной отчетности практически подошел к концу, поэтому инвесторы смотрят на заголовки политических новостей из США, в том числе на подробности зарубежных поездок американского президента Дональда Трампа. Около 95% компаний, акции которых входят в расчет индекса Standard & Poor's 500, уже опубликовали свои финансовые показатели за прошедший квартал. При этом у 75% из них прибыли оказались лучше ожиданий аналитиков, свидетельствуют данные FactSet.

Кроме того, президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан опубликовал статью, в которой говорится, что он поддерживает еще два повышения процентной ставки Федрезервом в текущем году. Он также высказал мнение, что недавнее замедление темпов роста потребительских цен не является новой тенденцией, и спрогнозировал рост ВВП США в 2017 году на уровне 2,25%. Позднее на этой неделе будет опубликован протокол майского заседания Федеральной резервной системы США, который может оказать влияние на настроения участников торгов.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно во вторник. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,33%, китайский Shanghai Composite потерял 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,2%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%, южнокорейский KOSPI - 0,5%. Китайский фондовый рынок оказался под давлением во вторник в связи с опасениями трейдеров в отношении возросшего количества IPO (порядка 10 размещений в неделю) в условиях проблем с ликвидностью на рынке.

Рынки слабо отреагировали на теракт в Манчестере, традиционно считающиеся активами "тихой гавани" золото и японская иена дорожают незначительно. Так, стоимость золота поднялась в ходе торгов всего на 0,2%, курс иены к доллару увеличился на 0,3%. Как сообщалось, в понедельник вечером на стадионе "Манчестер Арена" произошли два взрыва, в результате которых погибли 19 человек и 59 пострадали. Взрывы произошли в толпе во время концерта американской певицы Арианы Гранде.

В свою очередь цены на нефть опускаются во вторник после подъема по итогам предыдущих четырех сессий на фоне роста ожиданий продления нефтедобывающими странами соглашения об ограничении добычи нефти. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК снизилась на 0,58% - до $53,56 за баррель. К закрытию рынка в понедельник фьючерсы выросли в цене на 0,48% - до $53,87 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,57% - до $50,84 за баррель. Контракт подорожал на 0,91% - до $51,13 за баррель - по итогам предыдущей сессии.

Внимание инвесторов направлено на заседание стран-членов ОПЕК и другие встречи представителей крупнейших нефтедобывающих государств, которые состоятся позднее на этой неделе. Министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в понедельник, что страны настроены на продление действующих сейчас ограничений на добычу нефти на девять месяцев (до 31 марта 2018 года). Это поможет производителям достичь цели по балансировке рынка и сокращению мировых запасов нефти до среднего уровня за пять лет, сказал он. По словам министра, решение планируется принять 25 мая в Вене, но уже все настроены на сделку.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла почти в 1,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 21,49 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 16,27 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 мая вырос на 0,1% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,48 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (20-22 мая) 0,18%, поднявшись до 509,68 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Ростелеком-18" (MOEX: RTKM) (+1,4%), "Автодор-001Р-01" (+0,5%) и "РЖД-28" (+0,34%), а в лидерах снижения - "Металлоинвест БО-02" (-0,27%) и "Бинбанк БО-07" (-0,06%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Внешэкономбанк (ВЭБ) установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии ПБО-001Р-07 объемом 25 млрд рублей в размере 9,05% годовых. Ставка 2-5-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Купоны - полугодовые. Сбор заявок на бумаги проходил 19 мая. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 9,10-9,35% годовых и планировала разместить бумаги объемом не менее 15 млрд рублей. В ходе book building объем размещения был увеличен до 25 млрд рублей. Техническое размещение бумаг назначено на 26 мая.

ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) 26 мая с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001P-02 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет 8,85-9,10% годовых, что соответствует доходности к 4-летней оферте на уровне 9,05-9,31% годовых. Ставки 2-8-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Техническое размещение запланировано на 6 июня.

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) принял решение 8 июня провести выкуп биржевых облигаций серии БО-05 объемом до 3 млрд рублей по цене 100% от номинала. Банк разместил 7-летние облигации серии БО-05 объемом 3 млрд рублей в апреле 2013 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 11,15% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставка 3-4-го купонов установлена в размере 11,75% годовых, 5-го купона - 14,25% годовых, 6-го купона - 13% годовых, 7-9-го купонов - 12% годовых.