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23 мая 2017 года 09:36

Инвесторы смотрят на заголовки политических новостей из США

Американские фондовые индексы в понедельник увеличились. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправлено во вторник. Цены на нефть опускаются во вторник.

Американские фондовые индексы в понедельник увеличились по итогам третьей сессии подряд, при этом объем торгов был меньше обычного, сообщает MarketWatch.

Сезон квартальной отчетности практически подошел к концу, поэтому инвесторы смотрят на заголовки политических новостей из США, в том числе на подробности зарубежных поездок американского президента Дональда Трампа.

Около 95% компаний, акции которых входят в расчет индекса Standard & Poor's 500, уже опубликовали свои финансовые показатели за прошедший квартал. При этом у 75% из них прибыли оказались лучше ожиданий аналитиков, свидетельствуют данные FactSet.

Единственной значимой статистикой, опубликованный в понедельник, стали данные Федерального резервного банка Чикаго, согласно которым индекс производственной активности в регионе в апреле подскочил до максимального за последние три года значения - 0,49 пункта против 0,07 пункта месяцем ранее.

Кроме того, президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан опубликовал статью, в которой говорится, что он поддерживает еще два повышения процентной ставки Федрезервом в текущем году. Он также высказал мнение, что недавнее замедление темпов роста потребительских цен не является новой тенденцией, и спрогнозировал рост ВВП США в 2017 году на уровне 2,25%.

Позднее на этой неделе будет опубликован протокол майского заседания Федеральной резервной системы США, который может оказать влияние на настроения участников торгов.

В понедельник не потребовалось много времени для того, чтобы поднять рынок, поскольку активность торгов была чрезвычайно низкой, отмечает управляющий директор по фондовым рынкам Wedbush Securities Сахак Мануэлян. "Объемы были ужасными повсюду. Я думаю, этому ралли не хватает участников", - отметил он.

Объем сделок на Нью-йоркской фондовой биржи по итогам сессии составил 3,14 млрд акций и на Nasdaq - около 1,71 млрд. Среднедневной оборот торгов в текущем году для этих бирж составляет соответственно 3,53 млрд и 1,86 млрд бумаг, по расчетам Dow Jones.

Среди 30 компаний, акции которых входят в расчет индекса Dow Jones Industrial Average, наиболее существенно в понедельник выросла стоимость Boeing Co. (на 1,6%), 3M Co. (на 1,4%), UnitedHealth Group Inc. (на 1,2%), Cisco Systems Inc. (на 1,2%) и Microsoft Corp. (на 1,1%).

Десять из одиннадцати отраслевых групп Standard & Poor's 500 продемонстрировали подъем на минувших торгах, лидерами повышения выступили промышленные, высокотехнологические и генерирующие компании.

Котировки акций Huntsman Corp. снизились на 2,1% после повышения в течение дня на новости о слиянии компании со швейцарским нефтехимическим производителем Clariant AG. В результате их объединения будет создан химический гигант с годовой выручкой $13,2 млрд и EBITDA $2,3 млрд.

Между тем цена бумаг Ford Motor Co. выросла на 2,1% на сообщении о том, что автопроизводитель заменит главного исполнительного директора Марка Филдса на Джима Хэккета, который в настоящее время отвечает за разработку беспилотных автомобилей.

Подорожали также акции представителей военно-промышленного комплекса, включая Lockheed Martin Corp. - на 1,55%, Raytheon Corp. - на 0,6%, Boeing Co. - на 1,6% и General Dynamics Corp. - на 1%. Во время визита в Эр-Рияд Д.Трампа между США и Саудовской Аравией были заключены соглашения на $380 млрд. Среди прочего стороны подписали пакет соглашений о поставке Эр-Рияду американского вооружения на сумму около $110 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 89,99 пункта (0,43%) - до 20894,83 пункта.

Standard & Poor's 500 по итогам торгов вырос на 12,29 пункта (0,52%), составив 2394,02 пункта.

Значение Nasdaq Composite за день повысилось на 49,92 пункта (0,82%) - до 6133,62 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправлено во вторник.

Японский индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,5%, китайский Shanghai Composite потерял 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,2%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%, южнокорейский KOSPI - 0,5%.

Рынки слабо отреагировали на теракт в Манчестере, традиционно считающиеся активами "тихой гавани" золото и японская иена дорожают незначительно. Так, стоимость золота поднялась в ходе торгов на 0,2%, курс иены к доллару увеличился на 0,3%.

Как сообщалось, в понедельник вечером на стадионе "Манчестер Арена" произошли два взрыва, в результате которых погибли 19 человек и 59 пострадали. Взрывы произошли в толпе во время концерта американской певицы Арианы Гранде.

"Теракт в Манчестере не оказал негативного влияния на фондовый рынок", - отмечает аналитик по АТР Saxo Capital Markets Тарек Хорчани.

Котировки акций нефтяных компаний опускаются во вторник на фоне снижения цен на нефть, отмечающегося впервые после четырех сессий роста.

Стоимость бумаг Japan Petroleum Exploration упала на 0,3%, Inpex - на 1%.

Цена акций гонконгской авиакомпании Cathay Pacific опустилась в ходе торгов на 1%. Крупнейшая авиакомпания Азии по объему международных перевозок накануне объявила о намерении привести самые масштабные за 20 лет сокращения штата, чтобы урезать расходы после понесенных в прошлом году убытков. В общей сложности авиакомпания намерена сократить около 600 рабочих мест, в том числе 190 человек из управленческого персонала (порядка 25%).

Китайский фондовый рынок оказался под давлением во вторник в связи с опасениями трейдеров в отношении возросшего количества IPO (порядка 10 размещений в неделю) в условиях проблем с ликвидностью на рынке, пишет WSJ.

Бумаги китайской интернет-компании Tencent подорожали на 0,9%. Стоимость бумаг Tencent растет пятую сессию подряд на фоне сильной отчетности за минувший квартал.

Цены на нефть опускаются во вторник после подъема по итогам предыдущих четырех сессий на фоне роста ожиданий продления нефтедобывающими странами соглашения об ограничении добычи нефти.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК снизилась на $0,23 (0,43%) - до $53,64 за баррель. К закрытию рынка в понедельник фьючерсы выросли в цене на $0,26 (0,48%) - до $53,87 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,21 (0,41%) - до $50,92 за баррель. Контракт подорожал на $0,46 (0,91%) - до $51,13 за баррель - по итогам предыдущей сессии.

Внимание инвесторов направлено на заседание стран-членов ОПЕК и другие встречи представителей крупнейших нефтедобывающих государств, которые состоятся позднее на этой неделе.

Министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в понедельник, что страны настроены на продление действующих сейчас ограничений на добычу нефти на девять месяцев (до 31 марта 2018 года). Это поможет производителям достичь цели по балансировке рынка и сокращению мировых запасов нефти до среднего уровня за пять лет, сказал он. По словам министра, решение планируется принять 25 мая в Вене, но уже все настроены на сделку, пишет The Wall Street Journal.

Помимо этого, трейдеры ждут очередных данных о запасах энергоносителей в США, которые будут опубликованы министерством энергетики в среду.

Согласно прогнозу экспертов S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,8 млн баррелей.


Опубликовано: /Финмаркет/
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