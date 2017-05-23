В начале торгов вероятно продолжение коррекции-консолидации на российском рынке акций - ИФ "Олма"

Сегодня в начале торгов вероятно продолжение коррекции-консолидации на российском рынке акций, считает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. Усиление террористической угрозы в Великобритании (взрыв в Манчестере), по всей вероятности, негативно скажется на готовности инвесторов к принятию риска в Европе, что может отразиться и на характере торгов на рынках в целом. Из корпоративных событий, ожидаемых в течение дня, можно выделить публикацию отчетности МТС (MTSS) по международным стандартам за первый квартал текущего года. В США в 17:00 мск выйдут данные по продажам жилья, в Европе ожидаются данные по деловой активности (10:00–11:00). На валютном рынке возможно небольшое укрепление доллара США в качестве "защитной" валюты из-за усиления нестабильности в Великобритании.