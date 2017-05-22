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Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне продолжающегося роста цен на нефть

Москва. 22 мая. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне продолжающегося повышения цен на нефть.

Курс доллара США составил 56,69 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 21,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,68 руб./EUR1, понизившись на 14,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 18,46 копейки, до 59,83 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах, так как нефть эталонных марок продолжает дорожать в ходе торгов в понедельник после роста цен на 10% за две предыдущих недели. Инвесторы ждут заседания стран-членов ОПЕК и других встреч представителей крупнейших нефтедобывающих государств, которые состоятся позднее на этой неделе. Котировки июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК увеличились на 0,45% - до $53,85 за баррель. Цена фьючерсных контрактов на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени поднялась 0,69% - до $51,02 за баррель.

Начальник отдела конверсионных операций Металлинвестбанка Александр Панасенко сообщил "Интерфаксу", что в ходе торгов понедельника наблюдалось заметное укрепление рубля. "Рубль укреплялся, доллар слабел, причем, и на мировом валютном рынке позиции доллара ослабли почти ко всем основным валютам. Минимальное утреннее значение пары "доллар-рубль" - 56,4 руб./$1, после достижения которого пара скорректировалась и в течение дня торговалась вблизи отметки 56,6 руб./$1. Ближе к вечеру нефть немного опустилась, следом и рубль немного потерял свои позиции. Несмотря на это, нацвалюта все равно остается выше уровней пятничного закрытия", - подчеркивает А.Панасенко.

"Российский рубль в понедельник попытался сохранить коррекционный импульс в паре с долларом США, но большим успехом это не увенчалось. Пара "доллар-рубль" вернулась в область 56,6 руб./$1, хотя этого пока недостаточно, чтобы говорить о стабилизации американской валюты. Пока нефть остается дорогой, а спрос на рублевую ликвидность заметным в рамках налогового периода, рубль сохранит свои текущие позиции", - уверена старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

"Оценивая вероятную тенденцию по рублю, считаем, что он локально будет зависеть от динамики нефтяных цен, но, скорее всего, будет до итогов саммита ОПЕК+ удерживаться примерно на нынешних уровнях. Мы не видим перспектив для дальнейшего роста рубля, если только цены на нефть не взлетят выше достигнутых в декабре 2016 года максимумов", - считает инвестиционный аналитик компании "Global FX" Сергей Костенко.

"Рубль продолжает укрепляться за счет нефти, и к середине московских торгов баррель Brent стоил около 3060 рублей. Глава департамента ЦБ РФ по денежно-кредитной политике Игорь Дмитриев заявил в Госдуме о том, что отклонение инфляции от целевого уровня в 4% плохо как вниз, так и вверх. Таким образом, если замедление инфляции продолжится темпами выше прогнозных, то регулятор может пойти на более существенное изменение ставки и, что самое интересное, что данный сценарий вполне возможен. С одной стороны, ожидание очередного резкого снижения ставки на короткий период привлечет горячие деньги в ОФЗ, что также поддержит и рубль, с другой - более сильное снижение ставки приведет к потере интереса россиян к банковским вкладам, что лишит экономику важного источника финансирования", - указывает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя обратил внимание на точку зрения представителей Международного валютного фонда, согласно которой рубль находится выше своих фундаментально обоснованных значений, но может к ним вернуться в среднесрочной перспективе. "Российские финансовые власти уже давно говорили о том, что рубль должен находиться несколько ниже текущих значений. Но когда об этом говорят в столь авторитетном институте, как МВФ, это уже наводит на определенные мысли. Действительно, мы сейчас наблюдаем высокий спрос на доллары в России. Причем, спрос этот наблюдается со стороны населения, со стороны банков. Скупают валюту и нерезиденты, которые в свое время разогнали нисходящий тренд на валютной паре "доллар-рубль", используя российскую валюту для операций carry trade. Сейчас локально рублю оказывает поддержку налоговая неделя, после завершения которой и в случае, если начнется коррекция на нефтяном рынке, пара "доллар-рубль" вновь вернется к отметке в 57 руб./$1", - полагает Г.Задоя.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 23 мая на 66,14 копейки, до 56,5 руб./$1, и понизил курс евро на 47,66 копейки, до 63,17 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" понизился на 45,73 копейки по отношению к пятнице и составил 56,6041 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника опустился на 41,84 копейки по отношению к 19 мая и составил 56,6374 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 7351,928 млн, из которых $1 млрд 268,562 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 467,366 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" понизился на 32,18 копейки к пятнице - до 63,304 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника опустился на 14,13 копейки по отношению к 19 мая и составил 63,5472 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR426,484 млн, из которых EUR213,533 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR212,951 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в понедельник демонстрировали разнонаправленную динамику в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 9,23% годовых, ставка на семидневный срок поднялась на 4 б.п. - до 9,33% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 2 б.п. - до 9,43% годовых, ставка на 3 месяца - на 3 б.п., до 9,46% годовых, в то время как ставка на 6 месяцев повысилась на 2 б.п. каждая - до 9,47% годовых.

"К середине текущей неделе давление на ликвидность и ставки возрастет на фоне пика налоговых платежей, который пройдет в четверг. На уплату НДС, НДПИ и акцизов потребуется около 600 млрд рублей, что способно временно поднять краткосрочные ставки МБК на 10-20 б.п.", - прогнозирует аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

"Совокупный объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ сократился на 107 млрд рублей и составил 2,607 трлн рублей. Краткосрочные рублевые ставки, тем не менее, сохраняют прежние уровни - 8,8-9,2%. На текущую неделю приходится пик налоговых платежей, поэтому не исключаем на этом фоне локального роста краткосрочных ставок до отметок 9,5% годовых", - отметил аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.


Опубликовано: /Финмаркет/
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