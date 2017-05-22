Рынок акций РФ начал неделю с отката к 1950п по ММВБ, несмотря на внешний позитив

Москва. 22 мая. Рынок акций РФ начал неделю с отката, несмотря на позитивную динамику внешних площадок в ожидании встречи нефтепроизводителей по вопросу продления соглашения об ограничении добычи; индекс ММВБ на фоне укрепления рубля опустился к 1950 пунктам, обновив минимум за месяц, при этом лидировали в падении бумаги энергетики.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1950,51 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1083,58 пункта (-0,4%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,5%.

Доллар подешевел до 56,73 рубля (-0,17 рубля), минимум дня - 56,41 руб./$1.

В лидерах отката выступили рублевые акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-3,1% и -1,3% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-3,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3% и -1,5% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7% и -2,1% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-3,5%).

Подросли акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7%) и "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+0,7%, до 170,85 тыс. руб.).

Днем рост "префов" "Транснефти" превышал 2% после заявления главы Минэнерго Александра Новака о том, что дивиденды "Транснефти" за 2016 год примерно в пять раз превысят дивиденды предыдущего года, директива правительства ожидается в ближайшее время. Общая сумма дивидендных выплат, по словам А.Новака, составит порядка 60 млрд рублей.

Исходя из уравнивания размера дивидендов на оба типа акций, акционеры могут получить порядка 8,4 тыс. руб. на одну ценную бумагу. На владельцев "префов" придется в этом случае около 13 млрд рублей.

В понедельник выросли фондовые индексы в Азии, плюсуют Европа (FTSE вырос на 0,3%) и Америка (индекс S&P 500 растет на 0,3%).

Нефть в понедельник дорожает на ожиданиях, что соглашение нефтедобывающих государств об ограничении ее производства будет не только продлено, но и расширено, сообщает CNBC.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $53,84 за баррель (+0,4%), июльская цена WTI - $51 за баррель (+0,7%). В прошлую пятницу обе марки прибавили примерно по 2%, по итогам недели рост превысил 5%.

По данным информированных источников, на заседании ОПЕК в Вене на этой неделе будет обсуждаться возможность более масштабных сокращений нефтедобычи, чем согласованные на первое полугодие 1,8 млн баррелей в сутки. Некоторые аналитики считают, что без увеличения объемов сокращения не удастся восстановить равновесие спроса и предложения на нефтяном рынке в текущем году.

При этом рынок уже заложил в цену продление договоренностей как минимум до конца 2017 года, а потенциально - и на первый квартал 2018 года.

Вместе с тем рынок пока не реагирует на данные Baker Hughes об увеличении числа буровых установок, эксплуатируемых в США, по итогам 18-й недели подряд, что предвещает дальнейший рост нефтедобычи в стране. Количество установок, используемых для бурения нефтяных скважин, повысилось на прошлой неделе на 8 единиц, до 720. С мая прошлого года возобновлена эксплуатация 404 нефтяных установок, то есть их число подскочило на 128%.

Как отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк, на мировых фондовых площадках продолжает коррекция вверх после обвала на прошлой неделе из-за опасений возможного импичмента президента США после увольнения им главы ФБР. Настрой на отскок сказался и на ожиданиях рынка по решению ФРС о ставках: вероятность очередного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС на июньском заседании на некоторое время снизилась со 100% до почти 80%.

Между тем, у развивающихся рынков появился новый раздражитель - политические события в Бразилии, где нынешнему президенту могут вынести импичмент. Судя по всему, вероятность этого достаточно высока, поэтому emerging markets, в том числе и российский, оказались под давлением распродаж.

Как отмечает начальник аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Сергей Суверов, после разочаровывающих для инвесторов цифр по дивидендам "Газпрома" активность на российском фондовом рынке сократилась, интрига еще сохраняется в вопросе дивидендов государственных электроэнергетических компаний - "ФСК" и "Россетей". Важные события этой недели - отчетность Сбербанка за первый квартал и дивиденды "Аэрофлота" (MOEX: AFLT). Ожидания заседания ОПЕК 25 мая продолжают вздувать цены на нефть и укреплять рубль, хотя возможно, это последний и единственный драйвер роста для рубля, после чего интерес к российской валюте начнет ослабевать, тем более что объем покупок иностранцами российского рублевого долга постепенно сокращается по мере снижения процентных ставок.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Дмитрий Затравкин также отметил снижение акций компаний сектора электроэнергетики, несмотря на сохранение интриги относительно размера дивидендов по бумагам государственных электроэнергетических компаний "ФСК" и "Россети".

Внешний фон позитивный благодаря ожиданиям будущей стабилизации цен на нефть по итогам встречи стран ОПЕК 25 мая. В Европе наибольший рост продемонстрировал британский FTSE-100 на ослаблении фунта, который был вызван жесткой риторикой переговоров о Brexit. Американские индексы растут и приближаются к полному восстановлению после обвала прошлой недели.

Во вторник МТС отчитается за I квартал по МСФО. Будут опубликованы данные о продажах новых домов в США за апрель, а в Германии выйдет большое количество макростатистики за первый квартал: рост ВВП, данные об экспорте и импорте, и потреблении. В целом, ожидается сохранение слабовыраженной динамики российского рынка акций, считает аналитик.

По словам руководителя управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгении Абрамович, снижение акций электросетевых компаний произошло на опасениях, что на заседании совета директоров "РусГидро" может быть принято решение не направлять на дивиденды более 50% чистой прибыли по МСФО за прошлый год.

Снижение рынка акций может продолжиться, несмотря на рост товарных рынков - инвесторы опасаются жесткой риторики открытых слушаний в Конгрессе США во вторник, посвященных вмешательству России в ход президентских выборов.

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, бумаги "ЛУКОЙЛа" подешевели из-за возможного продления соглашения об ограничении добычи ОПЕК+, которое затронет проекты компании как в России, так и в Ираке.

Рост нефти поддерживает рубль. Глава департамента ЦБ по денежно-кредитной политике И.Дмитриев заявил в Госдуме о том, что отклонение инфляции от целевого уровня в 4% плохо как вниз, так и вверх. Таким образом, если замедление инфляции продолжится темпами выше прогнозных, то регулятор может пойти на более существенное изменение ставки. Снижение цен промышленных производителей в России составило 1,5% в апреле, а импорт товаров в январе-апреле вырос на 22,7% (до $55,32 млрд). Подобная ситуация сложилась за счет весьма крепкого рубля, который стимулирует рост импорта, но негативно сказывается на внутреннем производстве. Соответственно, статистика по инфляции в ближайшие недели будет весьма важной для определения дальнейших действий ЦБ РФ. Как минимум, цель по инфляции в 4% должна была быть достигнута в конце 2017 года, но фактически показатель уже находится в непосредственной близости от нее. Возможно, что ожидание очередного резкого снижения ставки Банка России на короткий период привлечет горячие деньги в ОФЗ, что также поддержит и рубль. Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева отметила, что регулятор стремится к ставке 6-7%, которая будет выгодна для экономики на долгие годы. Более сильное снижение ставки приведет к потере интереса россиян к банковским вкладам, что лишит экономику важного источника финансирования.

На встрече ОПЕК+ 25 мая может обсуждаться более глубокое сокращение производства нефти. В то же время на рынок постоянно поступают слухи и статистика о том, что экспорт стран ОПЕК фактически не изменился, если не вырос. Поэтому продление соглашения может оказаться недостаточным. По факту события на рынке начнется фиксация прибыли, как это уже было в начале декабря 2016 года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в понедельник в снижении лидировали акции "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (-5,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-5%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-4,5%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (-4,5%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-4,3%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) () (-3,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-3,4%).

Подорожали бумаги АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+39,9%), АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+28,2%), ПАО "Единые Техно Системы" (MOEX: UTSY) (+14,4%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+3,1%), АО "Открытые инвестиции" (MOEX: OPIN) (+2,5%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+2%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+2,8%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 23,375 млрд рублей (из них 5,003 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).