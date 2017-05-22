Предстоящие на текущей неделе налоговые платежи пока не оказывают видимого влияния на денежный рынок - ИК "Велес Капитал"

"Предстоящие на текущей неделе налоговые платежи пока не оказывают видимого влияния на денежный рынок. Индикативная ставка межбанковского рынка MosPrime o/n увеличилась в начале недели совсем незначительно, оставаясь на уровне ключевой ставки ЦБ. На аукционах РЕПО Федерального казначейства спрос банков остается невысоким: на аукционе o/n из 300 млрд руб. было привлечено лишь 13,5 млрд руб. (накануне выходных банки привлекли 15,4 млрд руб.), а на недельном аукционе кредитные организации забрали 115,5 млрд руб., хотя Росказначейство расширило лимит с 250 до 300 млрд руб. На очередном валютном аукционе РЕПО ЦБ выставил лишь символический лимит на 100 млн долл., так как никаких крупных погашений на текущей неделе не ожидается. Тем не менее, спрос банков вдвое превысил объем предложенных средств. На валютном рынке уже в утренние часы пара доллар/рубль опускалась ниже 56,5 руб. вслед за котировками нефти, поднимавшимися выше 54 долл. за баррель (в течение дня цена оказывалась выше 54,3 долл.). Необходимо отметить, что к моменту встречи по пролонгации соглашения ОПЕК+ потенциал роста нефтяных котировок может быть уже в существенной мере исчерпан, поэтому даже после успешного исхода встречи на рынке может последовать достаточно быстрая фиксацию прибыли", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.