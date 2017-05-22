Цены евробондов РФ в понедельник подрастают на фоне роста нефти и снижения политической напряженности в США

Москва. 22 мая. Котировки российских еврооблигаций в понедельник подрастают, отыгрывая рост нефтяных цен на ожиданиях продления соглашения о заморозке добычи ОПЕК+, а также на снижении политической напряженности в США. Исключение составляют лишь евробонды с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) стабильны в цене, что ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК практически не изменилась по отношению к закрытию 19 мая и составила 120,58% от номинала, что соответствует доходности 2,27% годовых (без изменений к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 19 мая всего на 1 базисный пункт, составив 101,23% от номинала. Доходность при этом практически не изменилась и составила 1,47% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетних казначейских облигаций не изменился по отношению к 19 мая и составил 80 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли на 84 базисных пункта по отношению к предыдущему дню и составили 117,18% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов и составила 4,73% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 88 базисных пунктов - до 113,37% от номинала (доходность снизилась на 5 базисных пунктов - до 4,71% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 18 базисных пунктов, до 105,78% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 3,98% годовых), а бумаги с погашением в 2023 году - на 23 пункта, до 108,78% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта - до 3,32% годовых).

"Котировки российских еврооблигаций сегодня подрастают, отыгрывая позитивную динамику мировых цен на нефть, которая в свою очередь сформировалась благодаря ожиданиям продления соглашения о сокращении добычи как странами входящими, так и не входящими, в ОПЕК на встрече 25 мая. Кроме того, на этой неделе ожидается публикация важных данных в США, в частности будут опубликованы протоколы майского заседания ФРС США, а также уточненные данные о росте ВВП за первый квартал, что может дать ключи к пониманию дальнейшей денежно-кредитной политики американского ЦБ. Наиболее активный рост продемонстрировали самые "длинные" евробонды России с погашением в 2042-2043 годах", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

"Некоторое сдерживающее влияние на все страны с развивающейся экономикой оказывает новая волна политической дестабилизации в Бразилии. Но пока этот фактор не сильно сказывается на динамике наших евробондов", - считает Р.Пшонковский.

Нефть эталонных марок продолжает дорожать в ходе торгов в понедельник после роста цен на 10% за две предыдущих недели, торгуясь на максимальном уровне более чем за месяц. Котировки июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:52 МСК увеличились на 0,93% - до $54,11 за баррель. Цена фьючерсных контрактов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени поднялась на 1,07% - до $50,87 за баррель. Инвесторы ждут заседания стран-членов ОПЕК и других встреч представителей крупнейших нефтедобывающих государств, которые состоятся позднее на этой неделе.

Министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что страны настроены на продление действующих сейчас ограничений на добычу нефти на девять месяцев (до 31 марта 2018 года). Это поможет производителям достичь цели по балансировке рынка и сокращению мировых запасов нефти до среднего уровня за пять лет, сказал он. По словам министра, решение планируется принять 25 мая в Вене, но уже все настроены на сделку, пишет The Wall Street Journal.