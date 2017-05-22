Приток капитала в фонды, инвестирующие в акции РФ, за неделю составил $82,9 млн благодаря фондам GEM - EPFR

Совокупный чистый приток денежных средств в фонды, инвестирующие в акции РФ, за неделю с 11 по 17 мая 2017 года составил $82,9 млн, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

Между тем, как сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, фонды, специализирующиеся только на акциях РФ (Russia-dedicated funds), за отчетный период потеряли $89,6 млн.

Как отмечает аналитик Sberbank Investment Research Коул Эйксон, через фонды GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) в российские акции пришло $158 млн. Данные о притоке или оттоке капитала из акций РФ через фонды GEM и Russia-dedicated funds учитываются в статистике движения средств по всем фондам, инвестирующим в акции российских компаний.

В целом фонды акций, инвестирующие в EM (развивающиеся рынки), привлекли за отчетную неделю $3,9 млрд.

"Опасения относительно будущего администрации президента США Дональда Трампа, а также обещанного им бюджетного стимулирования, по-видимому, спровоцировали отток инвестиций из США на развивающиеся рынки в последние восемь недель. В результате девятую неделю подряд наблюдался чистый приток средств в фонды развивающихся рынков", - говорится в обзоре. В то же время в нем сообщается, что чистый отток средств из фондов, ориентированных только на Россию, наблюдался шестую неделю подряд, но в целом вложения в российские акции в течение последних четырех недель увеличивались.