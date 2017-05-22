JPMorgan ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 25 б.п. в июне и паузу в июле

JPMorgan ожидает снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов - до 9% годовых - по итогам очередного заседания совета директоров ЦБ РФ, который состоится 16 июня, говорится в обзоре инвестбанка.

Между тем эксперты полагают, что в июле Центробанк РФ возьмет паузу.

В обзоре также сообщается, что недавно экономисты JPMorgan понизили прогноз роста ВВП РФ на 2017 год с 1,2% до 1%.

В марте ЦБ на фоне замедляющейся инфляции впервые за полгода снизил ключевую ставку - с 10% до 9,75%. На заседании 28 апреля совет директоров ЦБ предпринял более агрессивный шаг, снизив ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 9,25% годовых.