Новостной поток по предстоящему саммиту ОПЕК двигает нефтяные цены вверх - УК "Альфа-Капитал"

"Нефтяные котировки превысили отметку в 54 долл. за баррель, - отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов. - Новостной поток по предстоящему саммиту ОПЕК двигает нефтяные цены вверх. Рынок ожидает продления соглашения об ограничении добычи на 9 месяцев (ранее прогнозировали пролонгацию на полгода). Сроки действия сделки являются сейчас единственным камнем преткновения между участниками. В отличие от действующего соглашения новое имеет ясную цель – снизить запасы сырой нефти до пятилетней средней. Прогнозы по балансу рынка нефти пока остаются без изменения. Основное внимание сейчас приковано к Америке, причем как к Северной, так и Южной. Некоторая стандартизация инструментов разработки и добычи позволила существенно сократить издержки добычи нефти. Как итог, нефтяные компании показывают хорошие финансовые результаты и при цене нефти в 45–50 долл. за баррель WTI. В США количество действующих буровых установок выросло до 720 единиц, а добыча – выше 9,3 млн баррелей в день. Рост политических рисков позволил ценам на золото вернуться на уровень в 1250 долл. за унцию. Рынок сейчас переоценивает возможности имплементировать предвыборные обещания Трампа, что сказывается на инфляционных ожиданиях и дальнейшей траектории роста ставок ФРС США".