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Главная / Мнения аналитиков / JPMorgan поднял рейтинг акций РФ до "выше рынка" на ожиданиях роста вслед за ценами на нефть
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22 мая 2017 года 16:44
JPMorgan поднял рейтинг акций РФ до "выше рынка" на ожиданиях роста вслед за ценами на нефть
(добавлен текст после 3-го абзаца) JPMorgan повысил рейтинг акций РФ с "нейтрально" до "выше рынка", говорится в обзоре инвестбанка. Аналитики JPMorgan повысили рейтинг акций нефтегазового сектора РФ до "выше рынка", акции финансового сектора РФ уже имеют рейтинг "выше рынка". "Мы повысили рекомендуемый вес акций РФ в портфеле до "выше рынка" после повышения рекомендуемого веса для акций российских компаний энергетического сектора. Акции финансового сектора РФ уже имеют рейтинг "выше рынка", - говорится в обзоре. Эксперты ожидают, что недавнее ралли на нефтяном рынке станет драйвером роста для российского фондового рынка, который в последнее время был недооценен относительно GEM. По оценкам JPMorgan, на встрече в Вене соглашение о сокращении добычи нефти будет продлено, что вернет нефтяные котировок на уровень $55 за баррель. Как сообщается в обзоре, в топ-10 EM (наиболее привлекательные акции развивающихся рынков), по оценкам аналитиков, из акций российских компаний входят бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) и "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH). Среди наиболее привлекательных акций РФ эксперты отмечают бумаги Сбербанка, Х5, "Яндекса" (MOEX: YNDX), "ЛУКОЙЛа" и "Мегафона" (MOEX: MFON). При этом они рекомендуют избегать инвестиций в бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) и VEON.
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22 мая 2017 года 19:28
Москва. 22 мая. Рынок акций РФ начал неделю с отката, несмотря на позитивную динамику внешних площадок в ожидании встречи нефтепроизводителей по вопросу продления соглашения об ограничении добычи; индекс ММВБ на фоне укрепления рубля опустился к 1950 пунктам, обновив минимум за месяц, при этом лидировали в падении бумаги энергетики. читать дальше
.22 мая 2017 года 19:25
Москва. 22 мая. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне продолжающегося повышения цен на нефть. читать дальше
.22 мая 2017 года 19:11
Предстоящие на текущей неделе налоговые платежи пока не оказывают видимого влияния на денежный рынок - ИК "Велес Капитал"
"Предстоящие на текущей неделе налоговые платежи пока не оказывают видимого влияния на денежный рынок. Индикативная ставка межбанковского рынка MosPrime o/n увеличилась в начале недели совсем незначительно, оставаясь на уровне ключевой ставки ЦБ. На аукционах РЕПО Федерального казначейства спрос... читать дальше
.22 мая 2017 года 18:33
Цены евробондов РФ в понедельник подрастают на фоне роста нефти и снижения политической напряженности в США
Москва. 22 мая. Котировки российских еврооблигаций в понедельник подрастают, отыгрывая рост нефтяных цен на ожиданиях продления соглашения о заморозке добычи ОПЕК+, а также на снижении политической напряженности в США. Исключение составляют лишь евробонды с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) стабильны в цене, что ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.22 мая 2017 года 18:23
Приток капитала в фонды, инвестирующие в акции РФ, за неделю составил $82,9 млн благодаря фондам GEM - EPFR
Совокупный чистый приток денежных средств в фонды, инвестирующие в акции РФ, за неделю с 11 по 17 мая 2017 года составил $82,9 млн, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). Между тем, как сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, фонды, специализирующиеся только на акциях РФ... читать дальше
.22 мая 2017 года 17:58
JPMorgan ожидает снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов - до 9% годовых - по итогам очередного заседания совета директоров ЦБ РФ, который состоится 16 июня, говорится в обзоре инвестбанка. Между тем эксперты полагают, что в июле Центробанк РФ возьмет паузу. В обзоре также сообщается,... читать дальше
.22 мая 2017 года 17:25
"Нефтяные котировки превысили отметку в 54 долл. за баррель, - отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов. - Новостной поток по предстоящему саммиту ОПЕК двигает нефтяные цены вверх. Рынок ожидает продления соглашения об ограничении добычи на 9 месяцев (ранее прогнозировали пролонгацию на... читать дальше
.22 мая 2017 года 17:01
"Над российским рублем "скапливается все больше туч". Наши финансовые власти уже давно говорили о том, что рубль должен находиться несколько ниже текущих значений. Но когда об этом говорят в столь авторитетном институте как МВФ, это уже наводит на определенные мысли. Действительно, мы сейчас... читать дальше
.22 мая 2017 года 16:17
"В понедельник после обеда основные российские фондовые индексы остаются в "красной зоне". ММВБ теряет чуть более 0,5%, отступая до 1952 пунктов, а РТС на фоне умеренно укрепляющегося рубля снижается на более скромные 0,3%, торгуясь вблизи 1085 пунктов. Влияние внешнего фона на российский рынок... читать дальше
.22 мая 2017 года 15:51
Ожидание очередного резкого снижения ставки на короткий период привлечёт "горячие" деньги в ОФЗ, что поддержит и рубль - "Открытие Брокер"
Рубль продолжает укрепляться за счёт нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3060 рублей. Однодневная ставка MosPrime поднялась до 9,26%, недельная – до 9,33%, а месячная снизилась до 9,43%. Глава департамента ЦБ по денежно-кредитной политике И. Дмитриев заявил в Госдуме о... читать дальше
.22 мая 2017 года 15:40
JPMorgan повысил рейтинг акций РФ с "нейтрально" до "выше рынка", говорится в обзоре инвестбанка. Аналитики JPMorgan повысили рейтинг акций нефтегазового сектора РФ до "выше рынка", акции финансового сектора РФ уже имеют рейтинг "выше рынка". "Мы повысили рекомендуемый вес акций РФ в портфеле до... читать дальше
.22 мая 2017 года 15:35
Москва. 22 мая. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль повышается к бивалютной корзине благодаря продолжающемуся росту цен на нефть. читать дальше
.22 мая 2017 года 15:24
Российским инвесторам не хватает уверенности, чтобы вернуться к полноценным покупкам акций - InstaForex
После невнятных утренних попыток подъема на преимущественно позитивном внешнем фоне российские фондовые индексы обосновались в "красной зоне". ММВБ не находит поводов для роста. Нефть хотя и удерживается в "плюсе", расположившись в районе отметки $54, но демонстрирует слабость "бычьего" импульса,... читать дальше
.22 мая 2017 года 14:51
В преддверии слушаний в Конгрессе США ожидаем продолжения падения российского рынка акций - Dukascopy Bank SA
"В понедельник, 22 мая, несмотря на внешний позитивный фон и укрепление курса рубля, российские индексы акций начали торги со снижения, - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Так, индекс ММВБ потерял к середине дня 0,6%, двигаясь вниз... читать дальше
.22 мая 2017 года 14:27
В пятницу президент Федерального резервного банка Джеймс Буллард высказался против повышения ставки ФРС США в июне, однако он не обладает правом голоса, и его прогноз в любом случае был только на одно повышение ставки в текущем году, указывает руководитель исследований по стратегии инвестирования... читать дальше
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