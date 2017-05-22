JPMorgan поднял рейтинг акций РФ до "выше рынка" на ожиданиях роста вслед за ценами на нефть

(добавлен текст после 3-го абзаца)

JPMorgan повысил рейтинг акций РФ с "нейтрально" до "выше рынка", говорится в обзоре инвестбанка.

Аналитики JPMorgan повысили рейтинг акций нефтегазового сектора РФ до "выше рынка", акции финансового сектора РФ уже имеют рейтинг "выше рынка". "Мы повысили рекомендуемый вес акций РФ в портфеле до "выше рынка" после повышения рекомендуемого веса для акций российских компаний энергетического сектора. Акции финансового сектора РФ уже имеют рейтинг "выше рынка", - говорится в обзоре.

Эксперты ожидают, что недавнее ралли на нефтяном рынке станет драйвером роста для российского фондового рынка, который в последнее время был недооценен относительно GEM.

По оценкам JPMorgan, на встрече в Вене соглашение о сокращении добычи нефти будет продлено, что вернет нефтяные котировок на уровень $55 за баррель.

Как сообщается в обзоре, в топ-10 EM (наиболее привлекательные акции развивающихся рынков), по оценкам аналитиков, из акций российских компаний входят бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) и "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH).

Среди наиболее привлекательных акций РФ эксперты отмечают бумаги Сбербанка, Х5, "Яндекса" (MOEX: YNDX), "ЛУКОЙЛа" и "Мегафона" (MOEX: MFON). При этом они рекомендуют избегать инвестиций в бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) и VEON.