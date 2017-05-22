По итогам основной сессии ожидается закрытие по ММВБ вблизи текущих значений - ИК "ФИНАМ"

"В понедельник после обеда основные российские фондовые индексы остаются в "красной зоне". ММВБ теряет чуть более 0,5%, отступая до 1952 пунктов, а РТС на фоне умеренно укрепляющегося рубля снижается на более скромные 0,3%, торгуясь вблизи 1085 пунктов. Влияние внешнего фона на российский рынок умеренно положительное. Основные сорта нефти к текущему моменту прибавляют в пределах 1,4%. Баррель Brent стоит $54,3, а WTI торгуется вблизи $51,4. Сегодня по итогам основной сессии ожидается закрытие по ММВБ вблизи текущих значений. На валютном рынке пара доллар/рубль вслед за дорожающей нефтью сохраняет потенциал снижения в пределах 0,5-0,75%", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин.