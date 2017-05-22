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22 мая 2017 года 15:35

Рубль повышается к доллару и евро днем в понедельник благодаря продолжающемуся росту цен нефти

Москва. 22 мая. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль повышается к бивалютной корзине благодаря продолжающемуся росту цен на нефть.

Курс доллара США составил 56,71 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 19 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,71 руб./EUR1, понизившись на 11,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 15,74 копейки, до 59,86 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 23 мая на 66,14 копейки, до 56,5 руб./$1, и понизил курс евро на 47,66 копейки, до 63,17 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на дневных торгах понедельника благодаря продолжающемуся росту цен на нефть после повышения более чем на 5% на прошлой неделе. Поддержку котировкам рубля оказывает также потребность компаний-экспортеров в дополнительной рублевой ликвидности в связи с пиком налоговым выплат, приходящихся на текущую неделю.

Участники рынка энергоносителей позитивно реагируют на слова министра промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халида Аль-Фалиха о том, что страны-производители настроены продлить ограничения нефтедобычи на девять месяцев. Ранее сообщалось, что на заседании ОПЕК в Вене на этой неделе будет также обсуждаться возможность более масштабных сокращений нефтедобычи, чем согласованные на первое полугодие 1,8 млн баррелей в сутки. Цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК увеличилась на 0,97% - до $54,13 за баррель. Июльский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал 1,03% - до $51,19 за баррель.

"Отечественная валюта открыла торги понедельника уверенным подъемом, черпая вдохновение из динамики нефти Brent, которая сегодня преодолела отметку $54 за баррель и пытается закрепиться выше этого психологически значимого уровня. Котировками "черного золота" движут оптимистичные ожидания участников рынка, которые рассчитывают на продление пакта об ограничении добычи еще на девять месяцев. И в ближайшие дни актив будет и далее пользоваться спросом, особенно если в преддверии саммита экспортеры будут сигнализировать о перспективах пролонгации соглашения на более длительный период, что будет оказывать поддержку рублю вкупе с пиком налоговых выплат", - прогнозирует аналитик компании "Global FX" Сергей Мельников.

"Предстоящая неделя обещает стать позитивной для рубля. Определенно поддержку национальной валюте будут оказывать налоговые платежи. Одновременно с этим упомянутая "пауза" в череде политических скандалов в США дает возможность вернуться к рынкам и к базовым факторам, оставив позади эмоции. Что же касается эффекта от сделки ОПЕК+, то стоит отметить, что здесь не все так однозначно. С одной стороны, вопрос продления сделки, казалось бы, уже решен, и этот фактор учтен рынком, и только новые детали способны вызвать дополнительное движение цен. С другой стороны, ничто не мешает рынку реализовать принцип "покупай на слухах, продавай на фактах", - считает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

Аналитик ГК "ИнстаФорекс" Игорь Ковалев рекомендует соблюдать осторожность в отношении сделок по рублю во второй половине недели, так как после заседания ОПЕК не исключена резкая коррекция в ценах на нефть. "В четверг страны ОПЕК+ вынесут вердикт по соглашению об ограничении добычи. Часть участников рынка ставит на пролонгацию более чем на шесть месяцев, и в ближайшие дни игроки будут закладывать в цену самый оптимистичный сценарий, который также предполагает высокую дисциплину имплементации условий соглашения. На этом фоне нефть Brent способна дойти до $55 за баррель и выше, что вкупе с пиком налоговых выплат в России может отправить пару "доллар-рубль" под отметку 56 руб./$1. Ключевой фактор риска заключается в том, что на оглашении решения картеля может сработать схема "покупай на слухах, продавай на фактах", что чревато резкой коррекцией котировок нефти", - подчеркнул он.

"Для пары "доллар-рубль" пока сохраняет актуальность диапазон 56-58 руб./$1. Ухудшение настроений на глобальных рынках на прошлой неделе способствовало движению пары к верхней границе диапазона. В случае позитивной динамики нефтяных котировок на текущей неделе можно ожидать возврат пары к нижней границе диапазона. Пик налоговых выплат в этом месяце приходится на 25-29 мая, когда будут выплачиваться НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. Однако общая сумма выплат в этом месяце относительно небольшая (мы оцениваем ее примерно в 690 млрд рублей без учета страховых взносов), а относительно комфортный уровень ликвидности говорит о том, что, вероятно, большой поддержки рублю налоговый период оказывать скорее не должен", - считает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский.

"Российская валюта по-прежнему популярна у инвесторов carry trade, дополнительную поддержку рублю оказывает начало налогового периода. На наш взгляд, на этой неделе курс пары "доллар-рубль" может протестировать уровень 56,2 руб./$1, а "евро-рубль" - 63 руб./$1. Впрочем, традиционно покупки валюты от этих уровней могут усилиться, так как слишком сильный рубль нежелателен для российской экономики. Сильного укрепления рубля даже в случае роста нефтяных котировок до $55-56 за баррель ждать не стоит", - уверен старший аналитик компании "Альпари" Роман Ткачук.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в понедельник демонстрировали разнонаправленную динамику в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 9,23% годовых, ставка на семидневный срок поднялась на 4 б.п. - до 9,33% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 2 б.п. - до 9,43% годовых, ставка на 3 месяца - на 3 б.п., до 9,46% годовых, в то время как ставка на 6 месяцев повысилась на 2 б.п. каждая - до 9,47% годовых.

"К середине текущей неделе давление на ликвидность и ставки возрастет на фоне пика налоговых платежей, который пройдет в четверг. На уплату НДС, НДПИ и акцизов потребуется около 600 млрд рублей, что способно временно поднять краткосрочные ставки МБК на 10-20 б.п.", - прогнозирует аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

"Совокупный объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ сократился на 107 млрд рублей и составил 2,607 трлн рублей. Краткосрочные рублевые ставки, тем не менее, сохраняют прежние уровни - 8,8-9,2%. На текущую неделю приходится пик налоговых платежей, поэтому не исключаем на этом фоне локального роста краткосрочных ставок до отметок 9,5% годовых", - заключил Д.Давыдов.


Опубликовано: /Финмаркет/
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