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Главная / Мнения аналитиков / Ожидание очередного резкого снижения ставки на короткий период привлечёт "горячие" деньги в ОФЗ, что поддержит и рубль - "Открытие Брокер"
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22 мая 2017 года 15:51
Ожидание очередного резкого снижения ставки на короткий период привлечёт "горячие" деньги в ОФЗ, что поддержит и рубль - "Открытие Брокер"
Рубль продолжает укрепляться за счёт нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3060 рублей. Однодневная ставка MosPrime поднялась до 9,26%, недельная – до 9,33%, а месячная снизилась до 9,43%. Глава департамента ЦБ по денежно-кредитной политике И. Дмитриев заявил в Госдуме о том, что отклонение инфляции от целевого уровня в 4% плохо как вниз, так и вверх. Таким образом, если замедление инфляции продолжится темпами выше прогнозных, то регулятор может пойти на более существенное изменение ставки. Самое интересное, что данный сценарий вполне возможен. Снижение цен промышленных производителей в России составило 1,5% в апреле. Импорт товаров в январе-апреле вырос на 22,7% до $55,32 млрд. Подобная ситуация сложилась за счёт весьма крепкого рубля, который стимулирует рост импорта, но негативно сказывается на внутреннем производстве. Соответственно, статистика по инфляции в ближайшие недели будет весьма важной для определения дальнейших действий ЦБ. Как минимум, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, цель по инфляции в 4% должна была быть достигнута в конце 2017 года, но фактически показатель уже находится в непосредственной близости от неё. Возможно, что ожидание очередного резкого снижения ставки на короткий период привлечёт "горячие" деньги в ОФЗ, что также поддержит и рубль. В своём интервью первый зам. председателя ЦБ К. Юдаева отметила, что регулятор стремится к ставке 6-7%, которая будет выгодна для экономики на долгие годы. Более сильное снижение ставки приведёт к потере интереса россиян к банковским вкладам, что лишит экономику важного источника финансирования. К 15:17 мск пара USD/RUB дешевела на 0,28% - до 56,735, EUR/RUB снижалась на 0,01% - до 63,75.
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22 мая 2017 года 19:28
Москва. 22 мая. Рынок акций РФ начал неделю с отката, несмотря на позитивную динамику внешних площадок в ожидании встречи нефтепроизводителей по вопросу продления соглашения об ограничении добычи; индекс ММВБ на фоне укрепления рубля опустился к 1950 пунктам, обновив минимум за месяц, при этом лидировали в падении бумаги энергетики. читать дальше
.22 мая 2017 года 19:25
Москва. 22 мая. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне продолжающегося повышения цен на нефть. читать дальше
.22 мая 2017 года 19:11
Предстоящие на текущей неделе налоговые платежи пока не оказывают видимого влияния на денежный рынок - ИК "Велес Капитал"
"Предстоящие на текущей неделе налоговые платежи пока не оказывают видимого влияния на денежный рынок. Индикативная ставка межбанковского рынка MosPrime o/n увеличилась в начале недели совсем незначительно, оставаясь на уровне ключевой ставки ЦБ. На аукционах РЕПО Федерального казначейства спрос... читать дальше
.22 мая 2017 года 18:33
Цены евробондов РФ в понедельник подрастают на фоне роста нефти и снижения политической напряженности в США
Москва. 22 мая. Котировки российских еврооблигаций в понедельник подрастают, отыгрывая рост нефтяных цен на ожиданиях продления соглашения о заморозке добычи ОПЕК+, а также на снижении политической напряженности в США. Исключение составляют лишь евробонды с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) стабильны в цене, что ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.22 мая 2017 года 18:23
Приток капитала в фонды, инвестирующие в акции РФ, за неделю составил $82,9 млн благодаря фондам GEM - EPFR
Совокупный чистый приток денежных средств в фонды, инвестирующие в акции РФ, за неделю с 11 по 17 мая 2017 года составил $82,9 млн, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). Между тем, как сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, фонды, специализирующиеся только на акциях РФ... читать дальше
.22 мая 2017 года 17:58
JPMorgan ожидает снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов - до 9% годовых - по итогам очередного заседания совета директоров ЦБ РФ, который состоится 16 июня, говорится в обзоре инвестбанка. Между тем эксперты полагают, что в июле Центробанк РФ возьмет паузу. В обзоре также сообщается,... читать дальше
.22 мая 2017 года 17:25
"Нефтяные котировки превысили отметку в 54 долл. за баррель, - отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов. - Новостной поток по предстоящему саммиту ОПЕК двигает нефтяные цены вверх. Рынок ожидает продления соглашения об ограничении добычи на 9 месяцев (ранее прогнозировали пролонгацию на... читать дальше
.22 мая 2017 года 17:01
"Над российским рублем "скапливается все больше туч". Наши финансовые власти уже давно говорили о том, что рубль должен находиться несколько ниже текущих значений. Но когда об этом говорят в столь авторитетном институте как МВФ, это уже наводит на определенные мысли. Действительно, мы сейчас... читать дальше
.22 мая 2017 года 16:44
(добавлен текст после 3-го абзаца) JPMorgan повысил рейтинг акций РФ с "нейтрально" до "выше рынка", говорится в обзоре инвестбанка. Аналитики JPMorgan повысили рейтинг акций нефтегазового сектора РФ до "выше рынка", акции финансового сектора РФ уже имеют рейтинг "выше рынка". "Мы повысили... читать дальше
.22 мая 2017 года 16:17
"В понедельник после обеда основные российские фондовые индексы остаются в "красной зоне". ММВБ теряет чуть более 0,5%, отступая до 1952 пунктов, а РТС на фоне умеренно укрепляющегося рубля снижается на более скромные 0,3%, торгуясь вблизи 1085 пунктов. Влияние внешнего фона на российский рынок... читать дальше
.22 мая 2017 года 15:40
JPMorgan повысил рейтинг акций РФ с "нейтрально" до "выше рынка", говорится в обзоре инвестбанка. Аналитики JPMorgan повысили рейтинг акций нефтегазового сектора РФ до "выше рынка", акции финансового сектора РФ уже имеют рейтинг "выше рынка". "Мы повысили рекомендуемый вес акций РФ в портфеле до... читать дальше
.22 мая 2017 года 15:35
Москва. 22 мая. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль повышается к бивалютной корзине благодаря продолжающемуся росту цен на нефть. читать дальше
.22 мая 2017 года 15:24
Российским инвесторам не хватает уверенности, чтобы вернуться к полноценным покупкам акций - InstaForex
После невнятных утренних попыток подъема на преимущественно позитивном внешнем фоне российские фондовые индексы обосновались в "красной зоне". ММВБ не находит поводов для роста. Нефть хотя и удерживается в "плюсе", расположившись в районе отметки $54, но демонстрирует слабость "бычьего" импульса,... читать дальше
.22 мая 2017 года 14:51
В преддверии слушаний в Конгрессе США ожидаем продолжения падения российского рынка акций - Dukascopy Bank SA
"В понедельник, 22 мая, несмотря на внешний позитивный фон и укрепление курса рубля, российские индексы акций начали торги со снижения, - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Так, индекс ММВБ потерял к середине дня 0,6%, двигаясь вниз... читать дальше
.22 мая 2017 года 14:27
В пятницу президент Федерального резервного банка Джеймс Буллард высказался против повышения ставки ФРС США в июне, однако он не обладает правом голоса, и его прогноз в любом случае был только на одно повышение ставки в текущем году, указывает руководитель исследований по стратегии инвестирования... читать дальше
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