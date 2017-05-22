Ожидание очередного резкого снижения ставки на короткий период привлечёт "горячие" деньги в ОФЗ, что поддержит и рубль - "Открытие Брокер"

Рубль продолжает укрепляться за счёт нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3060 рублей. Однодневная ставка MosPrime поднялась до 9,26%, недельная – до 9,33%, а месячная снизилась до 9,43%. Глава департамента ЦБ по денежно-кредитной политике И. Дмитриев заявил в Госдуме о том, что отклонение инфляции от целевого уровня в 4% плохо как вниз, так и вверх. Таким образом, если замедление инфляции продолжится темпами выше прогнозных, то регулятор может пойти на более существенное изменение ставки. Самое интересное, что данный сценарий вполне возможен. Снижение цен промышленных производителей в России составило 1,5% в апреле. Импорт товаров в январе-апреле вырос на 22,7% до $55,32 млрд. Подобная ситуация сложилась за счёт весьма крепкого рубля, который стимулирует рост импорта, но негативно сказывается на внутреннем производстве. Соответственно, статистика по инфляции в ближайшие недели будет весьма важной для определения дальнейших действий ЦБ. Как минимум, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, цель по инфляции в 4% должна была быть достигнута в конце 2017 года, но фактически показатель уже находится в непосредственной близости от неё. Возможно, что ожидание очередного резкого снижения ставки на короткий период привлечёт "горячие" деньги в ОФЗ, что также поддержит и рубль. В своём интервью первый зам. председателя ЦБ К. Юдаева отметила, что регулятор стремится к ставке 6-7%, которая будет выгодна для экономики на долгие годы. Более сильное снижение ставки приведёт к потере интереса россиян к банковским вкладам, что лишит экономику важного источника финансирования. К 15:17 мск пара USD/RUB дешевела на 0,28% - до 56,735, EUR/RUB снижалась на 0,01% - до 63,75.