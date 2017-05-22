Российским инвесторам не хватает уверенности, чтобы вернуться к полноценным покупкам акций - InstaForex

"После невнятных утренних попыток подъема на преимущественно позитивном внешнем фоне российские фондовые индексы обосновались в "красной зоне". ММВБ не находит поводов для роста. Нефть хотя и удерживается в "плюсе", расположившись в районе отметки $54, но демонстрирует слабость "бычьего" импульса, которого так не хватает для улучшения настроений на российских площадках. К 14:50 мск рублевый "бенчмарк" консолидируется с понижением в пределах 0,5% в области 1952, а РТС вышел на отрицательную территорию, торгуясь немногим ниже уровня открытия. В корпоративном секторе преобладает негативный настрой. Российским инвесторам не хватает уверенности, чтобы вернуться к полноценным покупкам. Несмотря на спад напряженности мировых рынков, которые на прошлой неделе пристально следили за событиями в Вашингтоне, некая нервозность сохраняется, что также отражается и на динамике отечественных активов. Отчасти сдержанность покупателей объясняется неуверенностью в том, что на предстоящем саммите страны ОПЕК+ смогут оправдать ожидания рынка и поддержать дальнейший рост цен на нефть", – комментирует ситуацию аналитик InstaForex Игорь Ковалев.